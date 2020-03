annonse

annonse

USA utenriksminister sier landene i G7-samarbeidet er enige om at Kina drev desinformasjon om koronaviruset og insisterer på å kalle det «Wuhan-viruset»

Mike Pompeo har også tidligere luftet sin irritasjon over måten Kina har informert omverdenen på om koronaviruset. Etter en videokonferanse blant G7-landene onsdag sa Pompeo at han fikk med seg de andre landene på kritikken.

– Alle nasjonene som var med på møtet var klar over kampanjen av desinformasjon som det kinesiske kommunistpartiet har vært delaktig i for å forsøke å fravike hva som virkelig skjedde, sa Pompeo til mediene etter møtet.

annonse

Pompeo har beskyldt Kina for å utsette verden for risiko ved å holde tilbake informasjon om det nye koronaviruset. Makthaverne i Beijing har på sin side beskyldt Trump-administrasjonen for å lete etter en syndebukk for å dekke over sine egne feilsteg i håndteringen av krisen.

G7 består av USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia og Japan.

Ingen felles uttalelse

Pompeo sa Kina har og fortsatt er med på å spre en konspirasjon på sosiale medier om at USA skal hatt en rolle i spredningen av det nye koronaviruset som først ble oppdaget i millionbyen Wuhan i desember. Dette har opprørt president Donald Trump, og det har engasjert utenriksminister Pompeo.

Etter videomøtet hadde ikke G7-landene noen felles uttalelse å legge på bordet, til tross for at de ifølge den amerikanske utenriksministeren var enige. Ifølge tyske Der Spiegel skal dette ha vært fordi USA sto for ordlyden i uttalelsen, ettersom USA for tiden har presidentskapet i koalisjonen. Det var spesielt to punkter i teksten amerikanerne hadde ført i pennen de andre landene ikke kunne stille seg bak. For det første skal USA ha insistert på å kalle viruset for «Wuhan-viruset».

annonse

For det andre var USA for opptatt av å legge skylden for spredningen av viruset på Kina. De øvrige landene skal ha tonet ned kritikken av Kina og heller fokusert på betydningen av et bredt internasjonalt samarbeid i virusbekjempelsen.

Hjelp til Afrika

Frankrike og Tyskland sendte ut pressemeldinger uten å nevne Kina. Fra canadisk side ble det sagt at Kina ble nevnt i en større diskusjon. Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian understreket at man måtte bekjempe ethvert forsøk på å utnytte krisen til politiske formål.

Frankrike ba også G7 om å finne måter å hjelpe Afrika på i bekjempelsen av koronaviruset. Le Drian advarte om verken landenes helsevesen eller økonomier var rustet til å tåle den globale krisen.