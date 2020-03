annonse

Dersom koronakrisen fortsetter fram til høsten og verdensøkonomien faller, kan en konkursbølge i norsk eksportnæring føre til 55.000 tapte arbeidsplasser.

Det hevder en fersk rapport fra Menon analyse, utført for statseide Eksportkreditt. Den tar for seg følgene av koronapandemien for reiseliv, sjømat, prosessindustri, maritim næring og offshore leverandørindustri.

Til sammen utgjør disse næringene 70 prosent av norsk eksport, skriver Dagens Næringsliv.

– At vi kan risikere å få 55.000 til uten jobb fra eksportnæringen, illustrerer hvordan krisen eskalerer fra dag til dag. Vi går fra shut down til melt down, og jeg tror ingen helt klarer å se for seg hvilke konsekvenser det medfører, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisa.

Frykter konkurser

Ifølge rapporten kommer reiselivsnæringen til å merke det mest i år, og men det er også bransjen som kommer seg raskest til hektene igjen.

Prosessindustri og sjømat er godt rustet til å tåle krisen, mens det ser mørkere ut for offshore leverandørindustrien og deler av maritim næring, der blant andre mange verft akkurat har kommet seg etter oljekrisen.

«Uten andre tiltak vil vi derfor om kort tid risikere et betydelig antall konkurser i maritim næring og offshore leverandørindustri», står det i rapporten.

Dersom norske verft går konkurs, blir det vanskelig å erstatte dem, påpeker Menon-rapporten. NHO mener det vil gi varige, negative effekter for Norge.

Trenger inntekter

Ulstein Verft på Sunnmøre er ett av selskapene som rammet. Verftet har brukt de siste fem årene på å omstille seg etter oljekrisen i 2014.

– Dette rammer olje-, gass- og offshorekundene våre og cruiserederiene. Vi var på full fart inn i nye segment, og var i ferd med å levere vår første cruisebåt, sier administrerende direktør Gunvor Ulstein til NRK.

Hun sier verftet trenger inntekter og at et kriselån fra Statens obligasjonslån ikke hjelper.

Det haster med å få på plass løsninger for å unngå konkurser, mener direktør Otto Søberg i Eksportkreditt.

– For noen vil det dreie seg om uker. Mange av disse selskapene sitter i store og solide verdikjeder, med mange underleverandører med mange små og mellomstore norske bedrifter, sier han.