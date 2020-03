annonse

Mullah Krekars advokat Brynjar Meling raser overfor Dagbladet, men får kontakt svar av Frps Sylvi Listhaug.

Det var torsdag ettermiddag at Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug feiret utsendelsen av Mullah Krekar med kake.

Det har fått Brynjar Meling, Mullah Krekars advokat, til å tenne på alle pluggene.

– Jeg registrerer at den tidligere justisministeren feirer med kake. Det sier litt om hvilket politisk spill som har foregått. Jeg er veldig takknemlig for at de går ut og feirer på denne måten fordi det bekrefter det politiske spillet som vil få betydning for denne sakens etterspill, sier Meling til Dagbladet.

Han er ikke den eneste som er kritisk. Tidligere NRK-journalist Erik Hanøy kaller kakefeiringen «smakløst». Om det er kaken eller det politiske innholdet han sikter til, er uvisst.

TV-2 journalist Erlend Paasche synes feiringen er «harry».

Kakespisingen til Listhaug og Kallmyr er noe av det mest harry og pinlige jeg har sett norske politikere gjøre noensinne. 🙈 — Christian P Paasche (@TV2Paasche) March 26, 2020

Og kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagen energi spør lakonisk: «hvor lavt er det mulig å gå».

På Facebook svarer Listhaug torsdag kveld kontant:

– Brynjar Meling får rase så mye han vil. Denne gangen var det Norge som vant – og det må feires.

