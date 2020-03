annonse

Storbritannia har for første gang registrert mer enn 100 nye dødsfall blant koronasmittede i løpet av ett døgn.

Det gir landet totalt 578 dødsfall blant folk som har vært smittet av koronaviruset.

Også i Storbritannia er hovedstaden særlig rammet, med over 150 kjente dødsfall så langt.

Ifølge Daily Mail har helsemyndighetene torsdag registrert 2.100 nye smittetilfeller, noe som strekker tallet på smittede i Storbritannia opp mot 12.000.

365 nye koronadødsfall i Frankrike

Frankrike melder om 365 nye korona-dødsfall det siste døgnet. Blant de døde er en 16-åring.

Det totale antall registrerte dødsfall i Frankrike er dermed 1.696.

Samtidig er det registrert 29.155 smittetilfeller av koronaviruset. 4.948 av disse har blitt friske igjen.

Det er ikke kjent om den 16 år gamle jenta som døde torsdag, hadde underliggende sykdom.

Kriminaliteten stuper i Italia

Tallene på drap, narkotikaforbrytelser, seksuelle overgrep og flere andre former for kriminalitet stuper mens italienerne holder seg hjemme.

Karantene, bevegelsesrestriksjoner og lav aktivitet har gitt tydelige utslag på statistikken, melder det italienske innenriksministeriet.

I perioden fra 1. til 22. mars har antallet lovbrudd gått ned med 64 prosent sammenlignet med i fjor.

Seksuelle overgrep har sunket med 70 prosent og forbrytelser knyttet til prostitusjon med hele 77 prosent.

Like stor er ikke nedgangen for tilfeller av vold i hjemmet – her ligger den bare på 43 prosent. Kurven går heller ikke like bratt nedover når det gjelder i tyverier fra landets apotek.