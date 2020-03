annonse

I en rapport skriver Rystad Energy at 6,5 millioner mennesker er smittet av coronaviruset (23. mars). Men de offisielle tallene rapporterer kun om 5 prosent av tilfellene.

Rystad Energy er et uavhengig analyse- og rådgivningsselskap innenfor oppstrøms olje og gass etablert i Oslo i 2004 av Jarand Rystad.

De forventer at antallet vil øke til 19 millioner i løpet av april. Dette forutsetter at de strenge karantenereglene videreføres.

– Hvis karanterer ikke videreføres kan antall smittede bli utrolige 1,3 milliarder mennesker før slutten av april, ifølge rapporten.

Rystad Energy fremstiller alternativene skjematisk i en tabell. Det er skremmende lesning, og gir en forståelse for det våre politikere sliter med daglig.

Vi må altså velge mellom pest og kolera, for å si det folkelig. Rystad Energy har tatt sitt standpunkt, og skriver om alternativ tre:

«Dette er det etisk riktige valget, men man må bekymre seg over at viruset kan gjøre comeback.»

Anbefalingen er: Det er for sent å stoppe viruset. Men med portforbud for alle som ikke må på jobb, og strenge straffer for de som bryter reglene, samt fullstendig isolasjon mellom regioner og land, så kan man overvinne epidemien på åtte uker. Så bruker man tiden frem til neste utbrudd på å håpe noen klarer å lage en vaksine.

Problemet er at slike drastiske tiltak «utfordrer menneskerettighetene og liberale verdier», skriver Rystad Energy.

Men det motsatte alternative, å slippe alt fri, vil også medføre moralske dilemmaer. Rapporten anslår at 90 prosent av pasienter som trenger intensivbehandling vil måtte klare seg uten hjelp. Flere vil dø. Helsesektoren vil kollapse. Og økonomien vil kollapse uansett hvis pandemien fører til en global økonomisk krise.

Rapporten forventer en kraftig nedgang i etterspørselen etter olje. Årsaken er at det vil være færre fly i luften og færre biler og lastebiler på veiene. Dette vil ha store konsekvenser for norsk økonomi.

Rystad Energy anslår at mer enn en tredjedel av verdens offentlige oljeserviceselskaper ikke vil være i stand til å betale sine kreditorer.

Fornybar energi er ikke redningen. Tvert i mot, mener Rystad Energy, som forutser en like stor eller større kollaps i markedet for fornybar energi.

Du kan lese hele rapporten her.