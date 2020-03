annonse

annonse Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste sakene fra innland. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept. 21:52 NTB Skriver: Tre jenter på ni år på en skole i Oslo opplevde torsdag at en naken mann med erigert penis kom inn på hjemmeundervisningen de skulle ha med læreren. – Han forsøkte å snakke til jentene og ba dem ta på kameraet sitt. De synes det var kjempeskremmende og ekkelt. De ble litt redde for hvem denne personen var. Jeg ble jo bekymret for om denne tjenesten som er via skolen er sikker å bruke, sier den foresatte til en av jentene som fulgte konferansen til NRK. annonse

20:00 NTB Skriver: Fem personer ble sendt til sykehus etter en trafikkulykke med to biler involvert i Atlanterhavstunnelen i Kristiansund.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 15.23, opplyser operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

På Twitter skriver politiet at ulykken trolig skjedde ved at en bil havnet i fjellveggen under en forbikjøring, og deretter kolliderte med en annen bil i motgående retning. Føreren av den forbikjørende bilen har status som siktet, og er også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

annonse