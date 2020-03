annonse

Den siktede etter moskéterroren i Christchurch på New Zealand fjor erkjenner nå straffskyld for 51 drap, 40 drapsforsøk og for terror, opplyser politiet.

Australieren Brenton Tarrant (28) ble pågrepet 21 minutter etter den første meldingen om masseskytingen mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars i fjor.

Under hele etterforskningen har han nektet straffskyld etter politiets siktelse, men under et videooverført rettsmøte fra fengselet i Auckland torsdag erkjente Tarrant overraskende straffskyld etter hele politiets siktelse.

– Den siktede erkjente straffskyld for 51 drap, 40 drapsforsøk og for å ha utført en terrorhandling, sa politiinspektør Mike Bush etter rettsmøtet.