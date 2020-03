annonse

Hyller kinesisk innsats for å stanse pandemien og hjelp til det afrikanske kontinent.

Samtidig som kongressen i USA kom med en tydelig og samstemt fordømmelse av Kinas håndtering av Covid-19-pandemien, som i USA kalles «det kinesiske viruset», skamroser den tidligere SV-lederen og FN-toppen Erik Solheim Kinas håndtering av pandemien.

Solheim har vært miljøvernminister og utviklingsminister for SV. Han måtte i 2018 trekke seg som FNs miljøsjef etter en internrapport som viste han hadde brukt flere millioner kroner på flyreiser. I fjor ble det kjent at han hadde meldt seg inn i Mijljøpartiet De Grønne (MDG).

Han la i morgentimene norsk tid torsdag flere meldinger på Twitter, hvor han skryter av Kinas håndtering.

«Flotte nyheter. Tøffe tiltak gir resultater!», skriver han om nyheten om at det går mot slutten for portforbudet i Wuhan, byen hvor pandemien som nå herjer hele verden begynte å spre seg, antakelig på grunn av ulovlig handel med ville dyr.

Great news. Tough policy pays off! 👏👏👏

The lockdown in Wuhan 🇨🇳 , the epicentre of China’s #coronavirus outbreak, will end April 8. People will be free to leave the city after 2 months of travel restrictions. pic.twitter.com/adWYi9sDXC — Erik Solheim (@ErikSolheim) March 26, 2020

I en annen en melding roser han hvordan roboter vasker tunnelbanene i Hong Kong og omtaler dette som en del av «den fjerde industrielle revolusjon».

In Hong Kong 🇭🇰 a team of robots is disinfecting subway trains. Cleaning places humans can not reach. Putting in use the fruits of the fourth industrial revolution! 👍 pic.twitter.com/2hEcblWwzN — Erik Solheim (@ErikSolheim) March 26, 2020

Solheim skryter også av Kinas Afrika-innsats.

Good!

Chinese help starts reaching Africa. #Coronavirus test kits, masks and other equipment are downloaded in Nairobi, Kenya 🇰🇪❤️. https://t.co/XGVIPoXhR2 — Erik Solheim (@ErikSolheim) March 26, 2020

Skapte støy

Tidligere i mars skapte en uttalelse fra Solheim på Twitter sterke reaksjoner.

– Grunner for langsiktig optimisme. Kan viruset være et vendepunkt i kampen mot klimaendringene? Koronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg, skrev Solheim på Twitter.

– Virus-emojien, bildet, gleden, jubelen over #COVID19, Erik Solheim har prestert den sykeste twitter-statusen i koronavirusets historie, skrev en kvinne som respons

Flere reagerte med emojier av at de er kvalme eller viser avsky mot Solheims tweet, ifølge Nettavisen.

– Lett å være klimaentusiast når man er privilegert og ikke i en risikogruppe. Dette synes jeg var stygt, skrev en annen.

Koblinger til Kina

Solheim har også økonomiske koblinger til den autoritære supermakten. Dagens Næringsliv omtalte i fjor hvordan han nå får betalt for å «gjøre Kinas gigantprosjekt grønnere».

Etter at norsk etterretning advarte mot Kinas rolle i verden i februar, uttalte Solheim også at uttalelsene «stinket av USA».

– Jeg er ikke imponert over kunnskapen om Kina i de norske hemmelige tjenester, sa han til High North News.