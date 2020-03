annonse

Den amerikanske kongressen fordømte tirsdag den kinesiske regjeringens håndtering av coronavirusutbruddet i en sjelden tverrpolitisk resolusjon.

Fox News melder at resolusjonen konkluderer med at den kinesiske regjeringen «gjorde flere alvorlige feil i de tidlige stadiene av Covid-19-utbruddet som økte alvorlighetsgraden og spredningen av den pågående COVID-19-pandemien. Inkludert den kinesiske regjeringens forsettlige spredning av feilinformasjon for å bagatellisere alvorlighetsgraden av viruset; avslag på å samarbeide med internasjonale helsemyndigheter; intern sensur av leger og journalister og ondsinnet ignorering av helsen til etniske minoriteter.»

Resolusjonen nevner spesifikt at Kina var klar over en ny type coronavirus allerede i midten av desember, ettersom flere kinesiske leger hadde slått alarm om viruset før det nye året. I resolusjonen heter det at kinesiske myndigheter stilnet legene, inkludert et tilfelle 3. januar, hvor de tvang den nå avdøde legen Li Wenliang til å «signere et brev hvor han måtte tilstå at han hadde kommet med ‘falske kommentarer’ som ‘forstyrret den sosiale ordenen’.»

Høye spenninger

Resolusjonen kommer på et tidspunkt hvor spenninger mellom USA og Kina er høyere enn på lenge over hvem som skal holdes ansvarlig for at den nåværende Covid-19-pandemien har kommet ut av kontroll.

Mens den kinesiske regjeringen har lansert en informasjonskampanje hvor den portretterer seg selv som verdens redningsmann mot coronaviruset, har flere amerikanske tjenestemenn og politikere – inkludert president Trump – tatt til orde for å kalle coronaviruset et «kinesisk virus» med referanse til virusets opphav i byen Wuhan i Kina.

