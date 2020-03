annonse

Reiselivet i Hardanger taper millioner. Næringen er hardt rammet av koronapandemien. Hele 97 prosent av reiselivet i regionen taper penger som følge av viruset. Nå skal det satses mer på nordmenn.

– Dette er en veldig vanskelig og krevende situasjon der mange må ty til permitteringer og stenge ned driften, sier Andreas Skogseth, reiselivsdirektør i Visit Hardangerfjord.

Han og kollegaene i destinasjonsselskapet gjennomførte nylig en undersøkelse blant medlemsbedriftene sine. Totalt svarte 35 ulike virksomheter på undersøkelsen.

Der kom det fram at reiselivet i regionen virkelig blør for tiden:

97 prosent taper penger som følge av viruset

De 35 bedriftene har hittil fått avbestillinger og kanselleringer for om lag 60 millioner kroner

64 prosent har permittert tilsatte

75 prosent færre bookinger

Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen har over 75 prosent færre bookinger enn på samme tidspunkt i fjor. Fortsetter dette vil tapet for de 35 virksomhetene ligge på godt over 100 millioner kroner bare i sommer.

– Dette er svært alvorlig. Reiselivet i Hardanger har en omsetning på godt over 1 milliard kroner og sysselsetter over 1.300 personer. Dette gjør reiselivet til en av de viktigste næringene i regionen, opplyser Skogseth i en pressemelding.

Ønsker flere tiltak

Regjeringen har lansert tiltak som avgiftsreduksjoner, betalingsutsetting og kriselån, men det er ikke nok, frykter reiselivsdirektøren.

Han viser til at mye av inntektsgrunnlaget for årets sesong er borte, samtidig som 2021 kan bli utfordrende med tanke på etterspørsel og gjenoppbygging av næringa. Nå håper han på flere sterke tiltak og hjelpende hender fra regjeringen.

– Direkte likviditetsstøtte er kritisk nødvendig for å unngå konkurser og en reiselivsnæring som det vil ta lang tid å bygge opp igjen. Mange av aktørene er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene, og eventuelle konkurser vil føre til store negative ringvirkninger i lang tid framover.

Fokuserer mer på nordmenn i markedsføringen

Destinasjonsselskapet har selv gjort flere grep for å tilpasse seg den uheldige situasjonen. Blant annet jobbes det aktivt med å nå ut til flere nordmenn i sosiale medier og andre digitale flater.

Denne kundegruppa kommer til å bli svært viktig, når reiselivet åpner dørene igjen, heter det fra Visit Hardanger.

– Vi regner med at det norske folk kommer til å feriere i eget land framover, og nå sitter folk hjemme og drømmer seg bort. Derfor legger vi ut mye innhold blant annet i sosiale medier, sier Andreas Skogseth.

Visit Hardangerfjord har sett en økt aktivitet på Instagram og Facebook de siste ukene, og brorparten av disse brukerne er nordmenn.

Skogseth oppfordrer innbyggerne i Hardanger til å vise fram regionen på sosiale medier framover.

– Bli med på den store dugnaden og ta i bruk det lokale næringslivet. De er helt avhengige av all den støtten de kan få, avslutter han.

