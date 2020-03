annonse

annonse

Gigantbryggeriet Coors slår følge med andre amerikanske bryggerier og destillerier over hele USA med å produsere håndrens.

Produsenten av Coors øl, Molson Coors Beverage Co., produserer nå håndrens på alle seks bryggerier som svar på koronavirusutbruddet, annonserte selskapet på egne nettsider.

Selskapets bryggerier bruker ikke bare utstyret og råvarene sine til å lage håndrens, men de gir også måltider til ideelle organisasjoner i sine respektive lokalsamfunn.

annonse

I tillegg donerer selskapet, distributørpartnere og ansatte midler til å hjelpe bartendere og serviceindustriarbeidere berørt av de massive bar- og restaurantnedleggelsene forårsaket av COVID-19-pandemien.

– Å gjøre det rette for å støtte opp våre lokalsamfunn, inkludert våre forhandler- og distributørpartnere, og for å gi en hånd til de menneskene som trenger hjelp er ikke et tungt løft for våre bryggeriarbeidere.

– Det er fordi det er hvem de er som mennesker, og det er det deres innsats handler om, sa Paul Verdu, visepresident i Molson Coors, da han delte ut 50 000 vannkanner til Frelsesarmeen i Denver Colorado nylig.

Flere bryggerier med i aksjonen

annonse

Bekjempelse av koronaviruset er en landsdekkende kamp, og å det å produsere håndsprit har blitt en samordnet innsats blant bryggerier og destillerier over hele USA.

Store og små selskaper har endret sine produksjonslinjer for å bidra til å gjøre mer håndsprit tilgjengelig landet over.

Det er stor mangel på håndsprit, så bryggerienes aksjon blir tatt imot med åpne armer av amerikanske myndigheter.