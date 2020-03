annonse

På tross av mye forskning på temaet, er det fortsatt uvisst om det nye coronaviruset er smittsomt gjennom aerosoler som kan henge i luften i timesvis.

Aerosoler er definert som en gass med finfordelte partikler eller dråper som er så små at de holder seg svevende i luften. Aerosoler er mikroskopiske dråper på mindre en fem mikrometer, som mennesker avgir når de hoster eller nyser. Forskjellen mellom aerosoler og vanlige dråper er likevel ikke klart definert. Stort sett er dråper større og faller raskere, mens aerosoler er mindre og flyter lenger i luften.

I flere uker har eksperter – inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO) – insistert på at coronaviruset ikke er smittefarlig gjennom aerosoler, men ny forskning sår nå tvil om dette, selv om det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til temaet.

Om coronaviruset faktisk til slutt viser seg å være smittsomt gjennom aerosoler, betyr det at bekjempelsen av coronaviruspandemien vil være mye mer krevende enn tidligere antatt.

Ny studie

17. mars publiserte en gruppe prominente forskere en studie om overlevelsesevnen til coronaviruset under forskjellige forhold – inkludert i aerosol – i den prestisjetunge journalen The New England Journal of Medicine. Studien blir generelt ansett som den mest omfattende om temaet til dags dato, men har ennå ikke blitt fagfellesvurdert.

Forskningsrapporten konkluderer med at coronaviruset kunne overleve i aerosol i minst tre timer, med en halveringstid estimert til å være mellom 1,1 og 1,2 timer. Under den første timen var konsentrasjonen av viruset høy nok til å være potensielt smittefarlig, men det råder fortsatt usikkerhet om den utgjør en risiko for personer som ikke er fysisk i nærheten av en smittet person.

Forsøket ble derimot utført med laboratorie-fremstilte aerosoler, så studiet forteller lite eller ingenting om hvordan viruset forholder seg til normale biologiske prosesser som resulterer i produksjon av naturlige aerosoler – som hosting og nysing. Virus i naturlige aerosoler kan flyte i luften i rundt en halvtime, før de faller ned på bakkeoverflaten, hvor det kan overleve i timevis.

Lederen av studiet, Dr. Vincent Munster, konkluderer likevel med at det nye coronaviruset ikke er mer overlevelsesdyktig enn de beslektede SARS- og MERS-virusene. Dette indikerer at det er andre grunner – som asymptomatisk smitteoverføring – for at coronaviruset har blitt en verdensomspennende pandemi.

Andre eksperter

Andre eksperter som studert funnene i studien sier at den illustrerer det økende behovet for mer forskning på coronavirusets evne til å overleve i aerosoler under forskjellige forhold, før man kan fastslå om man kan bli smittet på den måten.

– Vi trenger flere eksperimenter som dette, spesielt å forlenge eksperimenttiden av viruset i aerosol utover tre timer og teste hvordan det overlever under forskjellige temperatur- og fuktighetsforhold, sa Dr. Jeffrey Shaman, en ekspert ved Columbia University, til New York Times.

Folkehelseinstituttet

Det norske folkehelseinstituttet (FHI) har også analysert funnene i studien, og konkluderer med at den praktiske betydningen av funnene, med tanke på risikoen for å bli smittet gjennom aerosoler, fortsatt er høyst uvisst.

FHI mener likevel at funnene bekrefter at man burde vise varsomhet for å unngå å spre potensiell smitte når man driver med aerosolgenererende aktiviteter – som nysing og hosting.

FHI påstår også gjort et bredt litteratursøk om temaet, men sier at de ikke har kommet over studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren smitte av coronaviruset.

Kinesisk studie

Kinesiske statsepidemiologer har publisert en studie i den medisinske journalen Journal of Practical Preventive Medicine 6. mars, som fastslår at coronaviruset er smittsomt gjennom aerosoler i luften i et lukket miljø, som busser eller offentlige bygninger.

Studien konkluderer med at viruset kan henge i luften festet til fine dråpepartikler i minst 30 minutter og bevege seg opp til 4,5 meter. Denne avstanden er lengre enn den «sikre avstanden» på to meter som er anbefalt av helsemyndigheter rundt om i verden for å bekjempe smitte.

De kinesiske forskerne sier at studien beviser viktigheten av å vaske hender og å bruke ansiktsmasker på offentlige steder:

– Vårt råd er å bruke ansiktsmaske hele tiden, anbefaler de.