18. mars tok jeg sjansen på en spådom, mange ser nå ut til å være enige. Dessverre, kan man kanskje si.

Flere eksperter inkludert samlivseksperten Frode Thuen sier til NRK at skilsmisseraten gjerne øker når par må tilbringe mye tid sammen, og at coronaepedemien kommer til å gi samme resultat.

En annen samlivsekspert støtter Thuen i hans betraktninger. Den usikre tiden vi har foran oss nå kan velte mange forhold, og dette er særlig uheldig for barn som tidligere har brukt skolen som fristed. Psykolog og samlivsekspert Biancha Schmidt spår i likhet med Thuen at allerede tynnslitte forhold vil være vanskelige å redde. Kina som coronaviruset stammer fra, har allerede rapportert om betraktelig økning av skilsmisser den siste tiden som resultat av epidemien. De rapporter også at det er mest unge og impulsive ektepar som oftere tyr til skilsmisse. Når disse uerfarne nå skal takle en krise de ikke var forberedt på, vil styrken eller svakheten i forholdet vise seg.

Men det er ikke bare de voksne som lider disse dagene. Vi må ikke glemme barna som blir ofre for store konflikter mens foreldrene forsøker å finne ut av ting. Samtlige av alle landets 42 familievernkontor er stengt, noe som betyr at disse foreldrene ikke får nødvendig veiledning, veiledning og parterapi som er midlertidig stoppet.

Hvordan vil det gå med de mange barna som tidligere hadde skolen som et pusterom?

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er også bekymret for de barna som ikke får den nødvendige støtten de trenger i denne ekstraordinære tiden. Selv om regjeringen nylig bestemte at barnevernet er en samfunnskritisk funksjon, vil det ikke være like godt tilbud for de mest utsatte barna. Her trenger vi nytenkning og flere ansvarlige voksne som snakker på vegne av barna.

Barn som opplever høy krangling og høye stemmer utvikler et overutviklet alarmsystem.

De får verken slappet av eller komme til ro. De venter på neste høye stemme, eller neste uenighet mellom foreldrene og bruker dermed mye energi på å se etter varsellampene. Ekspertene sier at gjentagende krangling hjemme er som å leve i krigssone for barna. Dette alarmsystemet kan gå utover barnets kognitive utvikling, og relasjon til andre. Så i disse dagene kan barn som opplever “krigssonen” miste en del viktig støtte og omsorg for å kunne utvikle seg videre.

Men hva skal foreldre gjøre når hverdagen er snudd på hodet og det stabile gode livet er under press? Ekspertene er alle enige om at det ikke skal være skam å be om hjelp. Nå som alle landets familievernkontor stengt, er den hjelpen vanskelig å få, men regjeringen har fortsatt et ansvar for at barnefamiliene får tilstrekkelig med tilbud for å komme seg gjennom denne krisen.

Myndighetene forbereder oss på den økonomiske belastningen som venter oss, men ikke i samme grad på den psykologiske belastningen mange vil oppleve når de får kjenne på at de forventningene og kravene samfunnet har til dem overstiger egen kapasitet.