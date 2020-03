annonse

Marinekorpset skifter fokus fra å bekjempe opprørere og terrorisme i Midtøsten, til å forberede seg på en større konflikt med Kina i Øst-Asia.

Wall Street Journal rapporterer at Det amerikanske marinekorpset holder på med å gjennomføre sin mest omfattende transformasjon på flere tiår. Fra å fokusere på å bekjempe opprørere og terrorister i Midtøsten, er målet å perfeksjonere evnen til å hoppe fra øy til øy i det vestlige Stillehavet, for å demme opp mot en stadig mer slagkraftig kinesisk marine.

Detaljene i den 10-årige planen for å transformere marinekorpset vil bli avduket senere denne uken. Den kommer etter flere år med klassifiserte amerikanske krigsspill som har konkludert med at Kinas nyervervede missilkapasiteter og stadig mer slagkraftige marine gradvis eroderer amerikanske militære fordeler i Øst-Asia-regionen.

– Kinas økte militære evne er den største trusselen som vi står ovenfor. Hvis vi ikke hadde tatt grep, ville vi bli forbigått, sa general David Berger i marinekorpset til Wall Street Journal.

Større skifte

Endringene er en del av en større reform av alle grenene i de amerikanske væpnede styrkene, hvor Pentagon utvikler nye kampkonsepter og militærteknologier. USA planlegger å bruke milliarder av dollar for å forberede seg på «en epoke med intensivert konkurranse med Kina og Russland».

Siden 11. september har USAs militære fokusert på anti-opprør og anti-terror strategier i Midtøsten, mens Kina og Russland har jobbet iherdig med å utvikle systemer som tar høyde for å utnytte relative svakheter i det amerikanske militæret. Målet har vært å hindre amerikanernes evne til å samle og effektivt kommandere styrker i landenes nærområder i en potensiell militær konflikt.

Sårbart

Hvis det brøt ut krig i dag, har amerikanske tjenestepersoner konkludert med at Kina ville kunne skyte hundrevis av missiler mot amerikanske og allierte flybaser, havner og kommandosentre over hele Stillehavet; jamme det amerikanske militærets GPS-systemer; angripe amerikanske satellitter og anvende sitt luftforsvar for å holde amerikanske krigsfly godt på avstand.

Russland, på sin side, vil kunne bruke sine overlegne bakke-til-bakke-missiler, habile luftforsvar og nyutviklede anti-skip-missiler utplassert i Kaliningrad og på Krimhalvøya i en mulig militærkonfrontasjon med USA.

Nye våpen og taktikker

Blant en rekke nye høyteknologiske programmer, utvikler Det amerikanske luftforsvaret et hypersonisk missil som beveger seg fem ganger raskere enn lydens hastighet. Det har også eksperimentert med å utvikle et nytt konsept som har fått tilnavnet «Den lojale vingemannen» – et ubemannet bevæpnet fly som vil kunne fly i formasjoner sammen med bemannede militærfly.

Hæren, som har opprettet en «Fremtidskommando» for å overse transformasjonen, testet tidligere denne måneden en kanon som kan avfyre prosjektiler hele 64 kilometer – omtrent det dobbelte av rekkevidden til dagens systemer.

Sjøforsvaret utvikler nye taktikker for å spre hangarskip-kampgrupper over et større område for å gjøre dem til et mindre sårbart mål for kinesiske mellomdistanse-missiler, mens den akselerer utviklingen av ubemannede ubåter og skip (USV) for å møte den økte trusselen fra Kina.

Irreversibelt

Amerikanske tjenestepersoner bekymrer seg for at Kinas og Russlands nyervervede militære evner kan fungere som et middel til politisk utpressing, og true USAs evne til å forsvare allierte og partnere – fra Taiwan til de baltiske statene.

Den amerikanske forsvarsministeren, Mark Esper, har derfor lovet å gjøre 2020 til året hvor Det amerikanske forsvarsdepartementet går mot en «full, irreversibel implementering» av strategiskiftet.

Pentagons forespørsel om et budsjett på 705 milliarder dollar for regnskapsåret 2020, inkluderer det største forsknings- og utviklingsbudsjettet på 70 år: Nesten 107 milliarder dollar.