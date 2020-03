annonse

Flere prominente medlemmer av Det kinesiske kommunistpartiet har rettet voldsom åpenlyst kritikk mot president Xi Jinping og hans håndtering av corona-pandemien.

Hongkong-baserte Asia Times melder om en stadig økende opposisjon innad i Det kinesiske kommunistpartiet mot president Xi og hans generelle politiske linje siden han kom til makten i 2012. Ikke bare kritiseres responsen på coronavirus-krisen, men også den pågående handelskrigen med USA, samt Xis rolle den i prekære politiske situasjonen i Hongkong og fremmedgjøringen av Taiwan.

Bare i løpet av mars har to polemiske tekster som har vært svært kritiske presidenten sirkulert på internett. Begge tekstene har vært assosiert med mektige personer innad i Det kinesiske kommunistpartiet.

«Keiserens nye klær»

Den velkjente kinesiske forretningsmannen, princelingen (sønn av prominent person i det kinesiske kommunistpartiet fra Maos tid) og meningslederen, Ren Zhiqiang, holdt ikke igjen på kruttet da en tekst signert i hans navn dukket opp på Twitter 10. mars med tittelen: «En offisiell oppfordring til våpen mot Xi: Klovnen som insisterer på å ta på seg keiserens nye klær».

I teksten kaller 70-år gamle Ren president Xi for en klovn, og sammenligner ham med keiseren uten klær i den berømte fortellingen til H.C. Andersen. Ren kritiserer spesielt underrapporteringer og tildekning av fakta i etterkant av virusutbruddet i Wuhan. Han mener at president Xi burde ta en stor del av skylden for situasjonen, grunnet hans passivitet som førte til at politiske tiltak ble iverksatt for sent.

– Det står ikke en keiser i sine nye klær, men en klovn som har blitt frastjålet klærne, men som fremdeles ønsker å være en keiser, skrev Ren sarkastisk.

Etter at teksten dukket opp, forsvant Ren fra den kinesiske offentligheten. Forrige helg kom det ut nyheter om at han blir holdt i et hemmelig fengsel i en Beijing-forstad, og at han risikerer opp til 15 år i fengsel for sin handling.

«Ekstraordinært møte»

Videre har det sirkulert et åpent brev på internett siden 21. mars, som tar til orde for å innkalle til et ekstraordinært møte i det kinesiske politbyrået (Kinas øverste politiske beslutningsorgan), for å reflektere over presidents Xis feil siden han kom til makten. Møtet skal ta stilling til om han burde trekke seg som president, partisjef og øverste kommandør for militæret.

Oppfordringen fokuserer ikke bare på Xis rolle i Kinas krig mot coronaviruset, men også det som omtales som «hans viktigste politiske tabber siden 2012»: Fra handelskrigen med USA, til presidentens rolle i urolighetene i Hongkong, samt fremmedgjøringen av Taiwan, som har ført til at opposisjonen mot en potensiell gjenforening med det kinesiske fastlandet er større enn på lenge.

Ifølge Frank Chen i Asia Times, har brevet blitt delt på internett av noen prominente princelinger (barn av prominente personer i det kinesiske kommunistpartiet fra Maos tid), som er tilbøyelige for politiske reformer og liberalisering.