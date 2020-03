annonse

Jeg har kjørt fra Oslo til København. I en tid da hele verden er rammet, og lammet, av et virus som hadde sitt utspring flere tusen kilometer øst for oss og som nå omfatter oss alle, ja sågar også Færøyene og Grønland, var det en kontrastenes reise.

Start: Mandag. Oslo. En stille, nesten mennesketom by med lite trafikk og en atmosfære av en blanding av frykt og mangel på kunnskap. På veien ned gjennom Østfold var antallet personbiler svært lavt. Til tider hadde jeg veien for meg selv. Det lille jeg observerte av butikker og serveringssteder langs veien virket stengt. Folk har tatt oppfordringen om å sitte hjemme, enten ved datamaskinen eller som «lekeonkel» for barn som ikke er i barnehagen eller på skolen. Taushet. En slags uutgrunnelig apokalyptisk stemning hviler over landet.

Svinesund: På svenskesiden av broen var det ikke en eneste kontrollør som lurte på hvem jeg var, hvor jeg hadde vært eller hvor jeg skulle. Absolutt null interesse for min ringe person. Den andre veien, inn i Norge, virket det derimot som om grensemyndighetene hadde det travelt.

Sverige: En helt annen planet. Trafikken var som vanlig (jeg har kjørt der en del ganger og vet hva vanlig trafikk er). Personbiler, lastebiler, trailere i ganske strie strømmer. Og folk. Ingen syntes å ha problemer med å bevege seg utenfor. Bensinstasjoner (og da mener jeg også butikken som jo ofte er en viktig del av en bensinstasjon) og serveringssteder langs veien var åpne. Mens hurtigmatkjedene i Norge og Danmark bare tillot folk å ta med seg maten, og dermed ikke å sitte og nyte den i restauranten, var dette ikke noe problem her. Folk satt der og tenkte ikke ett sekund på å holde en viss avstand til sidemannen. Livet gikk sin vante gang. På bilradioen var det et innslag om treningsstudioer. Også der gikk livet sin vante gang. Man vasket riktignok apparatene grundig, men ellers kunne man trene som vanlig. Skolene var åpne og ingen så ut til å være inne på tanken om å stenge dem. Hvorfor? Fordi koronaepidemien er «bra för klimatet» som et par svensker har uttalt? Og jo flere som blir syke og dør, jo bedre er det? Er det det de mener? Sverige – i bakvendtland, der kan alt gå an!

Øresundsbroen: Tilbake til virkeligheten igjen. På den danske siden av broen blir man vinket ned på øya Pepperholm til kontroll av dansk politi. Enten er man dansk statsborger eller så bor man fast i Danmark eller så arbeider man der. Da kommer man inn. Men ikke ellers. Den lille havfrue, og hele dansk turistnæring, må klare seg uten turistene akkurat nå. Videre innover i Danmark var det som i Norge, stille og nedstengt.

De tre skandinaviske landene sies jo ofte å ha mye til felles. Hvorfor da denne åpenbare og store forskjellen? Hvorfor så ulik filosofi når det gjelder koronabekjempelsen? En ting som er blitt nevnt, er at det i Norge og Danmark er politikerne som bestemmer, mens det i Sverige er ekspertene. Våger vi virkelig å la ekspertene bestemme? Vet de virkelig så mye om hvordan en slik pandemi vil utvikle seg? Og hvordan den best kan bekjempes? Vi har knapt nok hatt en her oppe siden Svartedauen (ja, bortsett fra spanskesyken, da)! Hva er det da som ligger bak? «Nu är det inte längre viktigt att veta exakt hur många som är smittade i Sverige, säger statsepidemiolog Anders Tegnell» (Aftonbladet, 13. mars 2020). Og dermed sluttet man å teste folk, om de ikke er på sykehus eller i en risikogruppe. Man vil heller fokusere på hvordan situasjonen er i helsevesenet, hvor mange syke som kommer i kontakt med helsefagarbeiderne og hvordan kapasiteten egentlig er. Helsevesenet er selvsagt viktig i dagens situasjon, ingen tvil om det, men hvorfor ikke innføre tiltak som kan begrense smittespredningen istedenfor å la det skure? Sverige er et land det ikke er lett å bli klok på.

For å forstå Sverige, må man nok gå tilbake i historien. Den tidligere omtalte Svartedauen slo hardt til i våre land. I Sverige og Danmark døde ca. 1/3 av befolkningen, i Norge ca. 2/3. Landene var svært svekket etter dette, og det førte til at det, etter dansk initiativ, ble dannet en union mellom de tre landene, Kalmarunionen av 1397. I 1523 trakk Sverige seg ut av unionen ved at man valgte Gustav Vasa til konge. Tre land var således blitt til to. Sverige begynte å bygge seg opp som selvstendig nasjon. Her finner man, etter min mening, spiren til det Sverige man ser i dag. Et land som lenge følte seg, og som nok også, rent økonomisk i alle fall, var overlegent de andre skandinaviske landene. Norge var som kjent i union med Danmark helt til 1814 og var i hele denne perioden det absolutt fattigste av de tre landene. Den lille adelen som fantes i Norge, var av dansk-tysk herkomst. Både Sverige og Danmark hadde sin stormaktstid (Sverige mellom 1611 og 1718, Danmark på 1600-tallet og frem til freden i Bremsebro 1645). Den svenske adelen var både sterk og mangfoldig. Norge var hele tiden lillebroren. Da Danmark måtte avstå Norge til Sverige etter Napoleonskrigene, og Norge nok en gang kom i union med et annet land, gikk det ikke så lang tid før Danmark mistet mye av sin tidligere posisjon i regionen.

Etter denne lille utflukten i den eldre historien, skal vi vende tilbake til Sverige. Landet har hele tiden siden 1970-årene forsøkt å fremstå som en humanitær stormakt. Dette skyldes nok til dels landets «nøytralitet» under 2. verdenskrig. De første arbeidskraftsinnvandrerne kom fra Finland på 1950-tallet og opp gjennom 60-tallet kom det mange, bl.a. fra det tidligere Jugoslavia. I 1969-1970 ble det innført innvandringsstopp. Heretter har de fleste innvandrerne vært flyktninger eller de har kommet på familiegjenforening. I dag er Sverige et politisk hyperkorrekt land med store mengder av vanskelig integrerbare innvandrere, enten uten utdannelse (gjelder spesielt kvinner fra muslimske land) eller med lav utdannelse. Vi ser dette bl.a. i at de «gamle» politiske partiene nekter å snakke med representantene for et parti som har påpekt nettopp problemene med den løsslupne innvandringspolitikken (Sverigedemokraterna eller SD), et parti som i det forrige valget fikk 17.5 prosent av stemmene, og i at en skolesjef fra det sosialdemokratiske partiet i Luleå også skal ha uttalt at «Coronavirusset er bra – tar fokus från SD» (Twittermelding, 28.02.2020). Ikke noe av dette er spesielt demokratisk, spør du meg, men selvsagt politisk korrekt, og den korrektheten som gjennomsyrer det svenske samfunnet i dag, har tydeligvis også gjort seg utslag i arbeidet med koronaviruset. Man er livredd for å innføre tiltak som kan ramme forskjellige grupper ulikt. Som Tegnell sa det helt i starten av epidemien:

«Ja, det finns ju en aspekt i det här som handlar om jämlikhet, lite såna aspekter också. Det är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Och hur ska vi liksom få till det, så att det blir på ett bra sätt, så vi fortsatt har en jämlikhet i samhället så att alla har samma chans att hålla sig friska?»

Her er det altså en stadsepidemiolog som mener at det å jobbe hjemmefra skulle være dårlig for likheten mellom sosiale grupper i samfunnet. Som om det skulle være viktig i en situasjon der det gjelder å redde menneskeliv! Når man har en slik person sittende sentralt i smittebekjempningen, så er det ikke rart at restauranter og trimsentre er åpne! Sverige – anderledeslandet! Tegnell igjen, denne gang om sin egen situasjon:

«Jag tycker det här är jätteskojigt, det kanske låter konstigt, men det är en stor utmaning, en fantastisk utmaning.» Skojigt?

Morsomt? For hvem? En person på 88 år som dør ensom på en sykehussal? En mor som ser sitt barn sykne hen og dø? Hva slags livsanskuelse er det som ligger bak en mann som Tegnell og hans uttalelser? Kanskje han hverken har filosofi eller moral. Empati er i alle fall ikke et ord han har i sitt vokabular. Det virker i alle fall slik. Og som ekspert har han jo stor påvirkning på politikerne i Sverige.

Jeg gremmes!

Fredag. Fire dager etter reisen. Mens Danmark har innført en rekke strenge tiltak mot størrelsen på forsamlinger (ikke mer enn 10 personer inne eller ute), er skolene i Sverige fremdeles åpne. Og hvor mange er det ikke som forsamles der? Det virker som om det å skulle stenge skolene i Sverige er noe man ønsker å unngå fordi «inte alla barn (kommer) att drabbas lika». Igjen denne likhetstanken som gjennomsyrer alt i nabolandet og som gjør at effektive tiltak mot smitten ikke settes i verk. Ja, for det er effektivt å stenge skoler. Slik hindrer man at barn blir smittet og at de gir smitten videre til sine foreldre og andre i hjemmet. Hvis det er mulig å få til ordninger med barnepass for de foreldrene som ikke kan arbeide hjemmefra i andre land, bør det være mulig i Sverige også. Men nei, da. Det skal ikke være slik. Jeg dobbeltgremmes!

Hva skjer nå? Hvor går veien videre? I skrivende stund har Sverige 1623 registrerte smittede og 16 døde. Mørketallene for smittede er selvsagt store. Kanskje så mange som 100 000 (Tegnell, 20.03.2020) kan være smittet. I Norge er de tilsvarende tallene 1985 og 7 og i Danmark 1226 og 9. Alt dette per fredag ettermiddag. Det ser ikke ut til at toppen på noen måte er nådd. Skal det innføres flere og strengere tiltak? Utgangsforbud? Og høye bøter for å bryte det? Dette har vært nevnt i Danmark, men er foreløpig ikke innført. I Sverige er dagens aviser fulle av artikler om hvor dumt det ville være å stenge skolene. Denne diskusjonen er for lengst historie i Danmark, men så ikke i Sverige (Dagens Nyheter, 20.03.2020 – bl.a. «Vi borde inte ha stängt skolorna» sier en belgisk virolog og «Den stängda skolans mörka baksida», artikkel av Maria Jelmini). Og ikke bare skolene. «Skidåkning» er jo populært i Sverige:

«I Sälen beräknas just nu runt 25 000 personer vara på plats, och skidorten anordnar afterski med upp till 499 personer.» (Expressen, 21.03.2020) Og videre i samme artikkel: «Enligt Region Jämtland Härjedalen har ett fall av coronavirussmitta i Åre kunnat kopplas till ett afterski-event.»

Ikke engang en så lite samfunnsviktig ting som afterski med flere hundre deltakere har man satt en stopper for. Så hva blir neste skritt? Å la sykdommen få spre seg fritt slik at den til sist «løper tørr» og forsvinner av seg selv? Det ser ut til å være strategien i Sverige. Eller en massiv innsats mot smittespredning, der muligheten for å innføre utgangsforbud (selv om dette per i dag ikke er aktuell politikk) holdes åpen, slik man ser det i bl.a. Danmark. Det er ikke tvil om hva jeg ville valgt.