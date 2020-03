annonse

Serier om virkeligheten er i vinden. 22. juli i Norge, Kalifat i Sverige. Kalifat er laget for SVT. Serien er satt høyt av anmeldere i svenske aviser, er sett og likt av et stort publikum i Sverige, kommer garantert til å vinne mange priser. Kalifat er nylig tilgjengelig på Netflix i Norge.

Terror er et hovedmotiv i serien, men nesten ingen dør i SVT. Terrorangrep, blir hindret av svensk politi, som har full kontroll. I serien, som er produsert av Svensk rikskringkasting, er to av de sterkeste karakterene «svensker» som frivillig har flyttet fra Sverige til IS. De er unge og har en baby sammen i IS-kontrollerte Raqqa. De snakker svensk sammen i Raqqa. Allerede der brister det logisk.

Drømmekvinnen er fra den islamske stat

Konen til den svake og gråtende «svenske» IS-krigeren, er så bunnsolid, moralsk, god og vakker, samtidig som hun fremstår som sammensatt psykologisk. Hun er drømmekvinnen! Men hun er sammen med en tjukk, usikker og dum IS-kriger. De har et barn sammen. Og hun liker ham. Det er ekstremt lite troverdig. Hele serien er basert på at du tror på det forholdet. Midt i sesongen tar hun psykologisk kontroll over sin dumme IS-mann. Mitt i Raqqa. Hun har også kontakt med en svensk, beinhard journalist på telefon, har gitt henne informasjon om et terrorangrep som skal skje i Sverige, etter info hun har smuglyttet til og stjålet fra mannen. Journalisten skal hjelpe henne ut av IS.

Denne serien har alt av alle arketyper. To svenske IS-søstre, som hater Sverige, som blir forført av en IS-type som jobber på den lokale ungdomsskolen, en som har mange fingre på høyt plan. For ikke å glemme to semikriminelle, etnisk svenske bygdetullinger som konverterer til Islam for å bli martyrer.

Men det serien knapt har utenom bygdetullinger, er etniske vanlige svensker. Stygge høyblokker, golde jorder, lappete parkeringsplasser og grusomt stygge skoler og innemiljøer er det Sverige vi får se. Like greit å dra til IS.

Å flytte til IS, var det ikke ditt valg?

Ja, de aller, aller fleste mennesker, selvsagt også muslimer, tar sterk avstand fra IS. Men har ikke IS noe med Islam å gjøre? I serien ser det ut som om Svensk TV vil vise at det også er ganske vanlige muslimer som bor i IS, ja at de blir hundset og truet av sine, «slemme» brødre der nede i IS. Men valgte de ikke selv, helt frivillig, å flytte dit?

Men våre «helter» angrer når de «forstår» hva IS egentlig er. Vi skal følge kampen deres tilbake til Sverige. Det er utgangspunktet for serien. Er du med?

Sverige har full kontroll

Samfunnseliten, representert særlig ved Sveriges politi, forstår i serien alt. Absolutt alt. Har full kontroll. Vinner plottet i siste scene. (Etter en såkalt tvist) Terrorangrepene som blir stoppet og stoppet i serien blir begrunnet med politiets innsikt og langsomme, nitid spaning på terrorister. Det er godt å vite at de har kontroll. I hvert fall på SVT.

SPOILER ALERT: Serien ender det med at en sjef over seriens beste karakter, en beintøff permittert kvinne blir satt ut av «virkeligheten» Sverige hadde kontroll på. En svensk-araber som først virket mistenkelig står frem som en helt som hele tiden visste alt hun ikke ble fortalt, liksom beskyttet henne. Han ber henne om å velge mellom lang fengsling eller å lyve offentlig. Det er helt sant. Se serien selv.

En av seriens «helter» griner som en unge. Nesten i hver episode. Når han da ikke slår sin kone i Raqqa. I valget mellom å dø som martyr og å «flykte» tilbake til Sverige, virker det som en umulighet, da han nok ender i fengsel i Sverige, uansett. (Gud – er du her? Gi meg styrke! Mannen er IS- morder!)

To svært unge jenter fremstår nesten som en blåkopi av Åsne Seierstads to (virkelige) søstre. Bare litt yngre. Den eldste søsteren i serien ser at verden hater muslimer, hun ser at det ikke er lov å være muslim i Sverige. Hun må da stå opp mot en far som har sekulære trekk. Hun vil til IS.

I en scene røsker faren av henne hijaben. Man føler med faren, som man følte med faren i Seierstads To søstre, han som også stilte spørsmål ved døtrenes radikalisering. Moren legger frem argumentet om liberal selvbestemmelse. Som seer føler man med faren, håper han skal bli en viktig karakter. Men i serien taper han mot moren. Helt til døtrene har dratt til IS. Da får pipen en annen lyd. Han drar sporenstreks etter døtrenes flukt ned med svensk politi og forsøker å «redde» dem fra deres valg.

Er du helt uskyldig om dine døtre «plutselig» vil joine IS? I Åsne Seierstads To søstre er det et ankerpunkt. Faren blir fremstilt positivt, som i serien Kalifat. Som uvitende. Som er tenårene sterkere enn foreldrenes oppdragelse. En slesk IS-headhunter jobber selvsagt som assistent på skolen. Ordner at de blir IS-bruder. Da er det jo greit, eller?

Moren spør tidlig i serien hvorfor ektemannen ikke vil besøke et vennepar. Svaret han gir er at de er religiøse tullinger. Ok, han sier ikke det med ord, men underteksten mer enn antyder det. I møtet med politiet, som har forstått at datteren er radikalisert, spør moren om det ikke er lov å være muslim i Sverige? Åh hun er så sint! Selvsagt er det lov, sier den etnisk svenske politimannen. Svakt. Det er han som senere i serien må høre at datteren deres hater Sverige. Men han lar det passere, forstår at det selvsagt ikke er mulig. Hun er bare ledet bort fra den svenske sti. Hun gråter uansett noen tårer og blir svensk igjen på farens skulder. Ja, det skjer faktisk.

SVT unnskylder Manchesterterroren

Venninnen hennes prøver seg på en Manchestersprengning i Stockholms Globen. Har på seg en låst selvmordvest. Hun angrer da hun forstår at han som rekrutterte henne ikke dukker opp. Av en eller annen grunn vil han ikke drepe seg selv med henne …

Ok, hun sier at folk skal løpe fra henne, får en slags verdig sorti. Ingen dør av terror på SVT, skal vite. Den hjemvendte og (selvsagt) forsonte med den sekulære faren, venninnen, sier at hun var manipulert av skoleassistenten, som selvsagt er en IS-gigant. I dødsøyeblikket så betyr plutselig ikke Islam noe. Var det ikke for Islam hun ville dø? Billig av SVT å lage en «feelgood» med venninnen her. Pang!!

De sitter på telefonen og snakker om gutter på ungdomsskolen, helt til hun sprenges i bombevesten hun ikke får av på grunn av en lås hun selv klikket sammen. Du får selv se om du synes synd på henne. Skrev jeg: Pang!!?

Men Sverige er selvsagt bedre enn Islam og IS. Hat sier hun at hun føler til politimannen, den femten år game datteren som dro til IS. Hun føler også hat for faren sin, han som reddet henne ut av IS. Hun føler hat mot Sverige som ikke vil tillatte at muslimer eksisterer.

Den fremtidige IS-bruden ser på IS-klipp på Youtube i timene, uten at lærerne stopper henne. Ligger i sengen og ler med søsteren på tretten år av terror, mord og nedsettende retorikk mot alle andre enn muslimer. Altså kaffir.

Svensk TV var noe man vokste opp med. Sverige var et land man så opp til. Fremdeles vet de mer om film, skuespill og manipulasjon enn Norge. Norske film- og serieskapere hadde aldri klart å lage noe slikt. De er ikke gode nok til å blåse virkeligheten ut av slike proporsjoner.