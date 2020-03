annonse

NRKs «ekstremisme-ekspert» Lars Gule kaller Frps feiring av Mulla Krekars utlevering til Italia for «usmakelig og sjofel».

Torsdag ble Mulla Krekar utlevert til Italia etter å ha oppholdt seg i Norge i 17 år.

Grunnen til utleveringen er at mulla Krekar ble dømt til 12 år i fengsel i Italia 15. juli 2019. Krekar ble funnet skyldig i terrorplanlegging. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

– God tur

Advokaten til mulla Krekar, Brynjar Meling, hudflettet norske myndigheter etter utleveringen og kalte det en «skammens dag» for Norge.

Det kom også sterke reaksjoner på sosiale medier da to tidligere justismininstere for Frp, Sylvi Listhaug og Jøran Kallmyr, feiret med kakespising etter Krekars utsendelse.

– Vi sier bare god tur og håper han aldri kommer tilbake, uttalte Frps nestleder Sylvi Listhaug til NRK.

Kaken var pyntet med norsk og italiensk flagg med påskriften «God tur Krekar».

På Twitter har mange refset Frps kakefeiring.

– Det er mange her som reagerer på Listhaug si usmakelige Krekar-feiring. Ho er ikkje på Twitter. Eg gjekk inn på fb-sida og fortalte henne der kva eg tykkjer. Godt om ho vår vite at mange reagerer, var beskjeden til Dagbladet-skribenten Jarl Waage.

Også TV 2-journalist Christian Paasche ble provosert. Han kalte feiringen «pinlig og harry».

Ondskapsfull

Men den som har reagert sterkest er NRKs «ekstremisme-ekspert» Lars Gule.

– FY FAEN! Beklager å servere banning i overskriften, men perfiditeten til enkelte i FrP – som til og med soler seg i glansen av et kristent kors (som vel skulle bety noe slikt som å elske sine fiender) – som feirer med kake at Mulla Krekar er sendt ut av landet, er i meste laget. Å kalle dette en gledens dag og et lyspunkt i en tung korona-tid, er ekkelt, skriver han på Facebook.

Ekstremist-forskeren mener Frps oppførsel er ondskapsfull.

– En slik holdning er ondskapsfull – rett og slett. Å glede seg over andres ulykke er sjofelt. At man også gjør det mens man insisterer på å tilhøre en religion og et samfunn hvor verdiene er basert på medmenneskelighet, vitner om at sjofelheten bunner i dumhet.