Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug mener regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter er for lite konkret.

Regjeringen la fredag fram en kompensasjonsordning for bedrifter under virusutbruddet, der staten blant annet skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har nedgang i omsetningen.

Ordningen er jobbet fram sammen med NHO, Virke og Finans Norge, men Fremskrittspartiet mener kompensasjonsordningen gir for få svar.

– Det er veldig bra at har jobbet så tett med partene. Men det gir litt for lite svar til de som nå sitter ute og eier en frisørsalong eller en bedrift som nærmer seg kanten av stupet for hver dag som går, sier Listhaug til NTB.

Hun mener det trengs avklaringer på to viktige spørsmål: Hvor går grensa for å kunne få støtte? Og hvor stor del av faste utgifter skal man kunne få dekket?

– Det er viktig å få avklart disse forholdene raskt, slik at bedriftene vet hva de skal har å forholde seg til, sier Listhaug.

Vedum vil ha mer langvarig kriseordning

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen bør vurdere å utvide rammen på den nylig presenterte krisepakka til næringslivet fra to til tre måneder.

– Det viktigste er at det kommer en ordentlig ordning når den først kommer, sier Vedum til TV 2.

– De sier også at den avgrenses til to måneder. I Danmark er det tre. Jeg lurer på om det er dumt med kort frist, og at de heller bør sette den litt lenger, slik at det gir litt mer trygghet, legger han til.

Stortinget skal jobbe gjennom helgen med krisetiltakene.

– Da gjør vi det nok litt mer konkret, med litt hardere bestillinger. Så får regjeringen jobbe ei uke til for å finne den endelige løsningen, sier Vedum.

SV om krisepakke: Stortinget må gi føringer

– Det er veldig vagt, og det er veldig uklart hvor mye bedriftene blir kompensert, sier SVs Kari Elisabeth Kaski om regjeringens forslag til krisepakke.

Hun mener det også er uklart hva som blir startdatoen for ordningen – og om den får tilbakevirkende kraft.

– Så er vil vi på Stortinget måtte gå inn i detaljene og gi noen klare føringer. Det er også viktig for SV å sørge for at bedriftene som mottar støtte, forplikter seg til å ikke si opp ansatte i støtteperioden, sier Kaski, som er SVs finanspolitiske talsperson, til NTB.

Hun savner også svar på hvor stor dekningsgrad ordningen skal ha. Hun legger til at også huseierne må være med på å ta en del av regningen.

MDG: Staten bør dekke minst 80 prosent av bedriftenes faste utgifter

MDG mener det haster med at regjeringen klargjør hvor mye av de koronarammede bedriftenes faste utgifter staten dekker.

– MDG mener at bedrifter som er pålagt å stenge, burde få dekket minst 80 prosent av de faste kostnadene sine av staten, sier Une Bastholm, stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, om regjeringens nye kompensasjonsordning.

– For oss er det viktig at ordningen blir rettferdig. En frisør eller kafé som driver på marginene må få mer av kostnadene sine dekket enn store, solide bedrifter som permitterer. Vi må bidra mest til de som treffes hardest.

MDG ber også regjeringen sikre at ordningen gis tilbakevirkende kraft slik at bedriftene får dekket faste kostnader helt fra omsetningen stanset tidligere i måneden.

Tajik: – Bedriftene trenger mer enn signaler

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik mener løftene om kontantstøtte til kriserammede bedrifter må konkretiseres.

– Jeg syns det er veldig bra at de endelig kommer med denne skissen. Den har vært etterspurt fra flere hold, også fra Arbeiderpartiet. Men bedriftene trenger jo mer enn signaler om penger. De trenger penger, sier Tajik til NTB.

Ifølge henne vil Arbeiderpartiet prioritere å få konkretisert hva bedriftene kommer til å få, og hvor raskt de kommer til å få det.

Rødt om krisepakke: Krever nedsatt husleie

Rødt krever nedsatt husleie som en del av regjeringens nye krisepakke – og går til angrep på «milliardærer som insisterer på å fortsette som før».

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen mener det er bra at det kommer en bred kompensasjonsordning, men mener regjeringen må enda tydeligere beskjed spesielt til blant andre frisører, tatovører, seriøse aktører i utelivsbransjen om at jobbene vil bli reddet.

– I tillegg mangler det ett viktig prinsipp. Nemlig at alle må bidra i dugnaden. Selv om mange nå vil bidra, ser vi milliardærer som insisterer på å fortsette som før. Det holder ikke med gode intensjoner i møte med globale eiendomsfond som krever sin husleie, sier Marie Sneve Martinussen.