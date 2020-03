annonse

Amerikanerne er stadig mer bekymrede for USAs økonomi enn de er for sin personlige helse, ifølge en fersk meningsmåling.

Det fremgår av en opinionsundersøkelse fra Harris Insights & Analytics, titulert The Harris Poll, at 61 prosent av amerikanske voksne mener at frykten i samfunnet er «fornuftig gitt hvor alvorlig pandemien har blitt». Meningsmålingen er gjennomført i 13. til 22. mars

Undersøkelsen inneholdt også en gjennomgang av hva folk i USA generelt bekymrer seg stadig mer for.

84 prosent av respondentene, spurt 13. – 14. mars, sa at de bekymrer seg stadig mer for økonomiske problemer. I løpet av de siste ukene har dette tallet imidlertid økt kraftig. Nå sier 91 prosent av respondentene at de er urolige for økonomien. Samtidig sier 75 prosent at de er bekymrede for sin personlige helse. 90 prosent bekymrer seg for eldre slektninger og venner, og 87 prosent indikerer at de er bekymrede for amerikaneres generelle helsetilstand.

Vil åpne landet

President Donald Trump fastslo tirsdag i et intervju med Fox News at han gjerne skulle sett at den amerikanske økonomien åpnet innen 12. april.

– Jeg ville elsket å ha landet åpnet og klart til å gå til påske, sa presidenten.