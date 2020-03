annonse

Feiringen av at mulla Krekar er sendt ut av Norge får hard medfart, også i Nettavisen.

Torsdag kom nyheten om at den såkalte mulla Krekar endelig er sendt ut av Norge, etter at en italiensk domstol ba om å få ham utlevert. Uttransporteringen har funnet sted etter behandling i Tingretten, Lagmannsretten og i Høyesterett.

Nyheten gleder Sylvi Listhaug og Jøran Kallmyr. De to tidligere justisministerne fra Fremskrittspartiet anordnet kakefest da det hele ble kjent, og inviterte media inn. Opptrinnet har vakt sterke reaksjoner. Enkelte har kalt kakespisingen «pinlig», mens andre mener Krekar fortjener å bli sendt ut.

FrPs kakeopptrinn er vulgært, og det blir ikkje betre av at kaka ser ut som noko i tilbudskorga på Elkjøp. — Esther Moe (@estermoe) March 26, 2020

«Dårlig takt og tone»

Redaktør og kommentator Erik Stephansen i Nettavisen skriver i en kommentar at man ikke bør «sparke den som ligger nede», og at man bør huske at det er domstolene, ikke politikerne, som har tatt beslutningen om å utlevere Krekar, etter en anmodning fra Italia.

«Årsaken til det er at vi Norge, i likhet med de fleste vestlige demokratier, styrer etter maktfordelingsprinsippet. Politikerne på Stortinget lager lovene, mens domstolene tolker dem og dømmer ut fra dem – fortrinnsvis helt uavhengig av hva politikere eller statsråder fra ulike partier måtte mene», skriver Stephansen.

«Jeg synes det er underlig at to tidligere justisministre i Norge oppfører seg som om de ikke skjønner dette. Det vitner ikke bare om dårlig takt og tone, og at de sparker en som ligger nede. Det må da også være i strid med det som vanligvis oppfattes med kristen etikk?»