Bransjeorganisasjonen NHO luftfart har signalisert at flyselskapene i Norge trenger til sammen en hjelpepakke på mellom 6 – 8 milliarder fra staten for å komme gjennom den mest akutte fasen av koronakrisen.

Selv med et betydelig høyere beløp enn dette gitt til Norwegian alene vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt for staten, heter det i en pressemelding fra Norwegian fredag kveld.

Analyse-selskapet Menons beregninger viser at en redningspakke på inntil 12 milliarder kroner til Norwegian er samfunnsøkonomisk lønnsom, gitt en forutsetning om at selskapet da har en 80 prosent sannsynlighet for å overleve.

Samtidig viser analysen at verdien for forbrukerne på grunn av opprettholdt konkurranse utgjør 7 milliarder kroner, heter det fra Norwegian i pressemeldingen.

Trenger rask hjelp

– Norwegian er bare uker fra konkurs uten en solid livbøye. Norwegian må hente rundt tre milliarder norske kroner på egenhånd for å avverge konkurs, sier leder for aksjeanalyse Jacob Pedersen fra Sydbank, som følger luftfartsindustrien tett.

Til Berlingske Business og pressebyrået Ritzau sier Pedersen at med det tempoet Norwegian taper penger på i øyeblikket, og med den svært skjøre økonomiske situasjonen der de allerede kan se bunnen av pengekassen, er det viktig å få milliarder-innsprøytninger raskt.

Pedersen ser for seg, at hvis Norwegian skal klare seg må den norske regjeringen slakke på enkelte av de svært tøffe kravene som er satt i forbindelse med hjelpepakken og delvis nasjonalisere selskapet ved kjøp av aksjer.

Alternativt ser han Norwegian solgt til andre selskaper, ifølge Berlingske Business og pressebyrået Ritzau.

Underskudd i milliardklassen

Norwegian fikk et underskudd før skatt på 2 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor.

Selskapet fikk et underskudd på 1.687 milliarder kroner for året, mot et underskudd på 2.490 milliarder i 2018.

Resultatene er preget av at Max-flyene har måttet stå på bakken etter ulykkene i Etiopia og Indonesia, samt problemene med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene.

Selskapet har i mellomtiden måttet leie inn fly for å unngå kanselleringer og forsinkelser.

Stor aktør i lufttransporten

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36 millioner reisende i 2019.

Frem til corona-krisen hadde Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika.

Selskapet har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden.

Norwegian hadde før permitteringene knyttet til kollapsen i flymarkedet rundt 11 000 medarbeidere.