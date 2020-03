annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste sakene fra innland. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.



14:16 NTB skriver: Kvinnen som senket en 51 år gammel mann ned i et bad med glovarmt vann i en omsorgsbolig i Vestfold for et drøyt år siden, er tiltalt for uaktsomt drap.

Det var i februar 2019 i en omsorgsbolig ved Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune at en mann ble senket i så varmt vann at han fikk andregradsforbrenninger og senere døde av skadene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826