Statsminister Erna Solberg (H) mener de mest inngripende tiltakene mot bedrifter ikke kunne vært unngått, uansett hvor godt forberedt Norge var på pandemi.

Det var på spørsmål fra Dagbladet om hvorvidt landet kunne spart penger på å være bedre forberedt på en pandemi, at Solberg uttalte dette.

– Vi kunne ikke latt være å stenge disse tingene. Det beste smitteverntiltaket vi har, er å sette ned aktiviteten slik at folk ikke omgås. Det hadde ikke vært sånn at man kunne holdt alle pubene i dette landet åpne, med like mange folk rundt disken, uansett hva du hadde gjort av forberedelser. Det er der de store kostnadene er på den typen tiltak, sa statsministeren på fredagens pressekonferanse.

Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) forsvarte også bruken av brede, generelle ordninger framfor å prioritere mest mulig rettferdighet, for å sørge for at bedrifter får penger raskest mulig.