Trondheim kommune vedtok torsdag forbud mot utleie av sykler og sparkesykler ut april, fordi bruk kan spre koronavirus. Det er motsatt vedtak av Oslo og Bergen.

Ifølge Trondheim kommune har bruken av leiesykler og -sparkesykler et potensial for indirekte kontaktsmitte, noe som blir brukt som begrunnelse for at det nå ikke er tillatt med utleie.

Det omdiskuterte vedtaket i Trondheim får flere lokalpolitikere til å reagere. Leder i Trondheim Frp, Bjørn Emil Nesset, mener smitteargumentet er for tynt.

– Jeg forstår ikke hvorfor Trondheim skal agere annerledes enn Oslo og Bergen. De bruker denne situasjonen som stråmann for å stoppe elsparkesykler og for så vidt også bysykler, sier Nesset til Nidaros.

Oslo har ifølge ham satt ut bysyklene to uker før planen for å holde belastningen og smittefaren på kollektivsystemet nede. Stavanger, Kristiansand og Bergen har gjort lignende tiltak, ifølge Adresseavisen og Nidaros.