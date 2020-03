annonse

Koronaviruset er i ferd med å lamme New York, og andre amerikanske byer står trolig for tur. Sykehusene mangler senger og utstyr, og helsearbeidere fortviler.

USA kan bli et nytt globalt episenter for koronapandemien, advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) tidligere i uka, og de fikk rett.

Nærmere 86.000 hadde fredag fått påvist smitte, flere enn i noe annet land i verden. Drøyt 1.300 er døde, men det ventes at tallet vil øke kraftig de neste dagene og ukene.

Helsearbeidere jobber døgnet rundt og er fortvilet over mangelen på smitteverneutstyr, som ansiktsmasker og beskyttelsesdresser.

Sint og fortvilet

– Jeg er sint. Vi kunne ha skaffet nok beskyttelsesutstyr for flere måneder siden. Dette begynte i Kina i desember, sier sykepleieren Benny Mathew ved Montefiore Medical Center i New York.

Sykehuset han jobber på, mangler også sengeplasser, testutstyr for koronavirus og pustemaskiner, og det samme er tilfelle ved mange andre offentlige sykehus som nå fylles opp av døende pasienter.

Pasientene ligger tett i tett, og faren for at helsearbeidere skal spre smitten videre, er overhengende. Mange helsearbeidere har alt fått påvist smitte, og noen forteller at de likevel blir bedt om å jobbe.

Smittede må jobbe

– Vi kan bare håpe at vi ikke blir smittet. Folk går på jobb med smitte, og de kommer til å overføre smitten både til pasienter og kollegaer, sier sykepleieren William da Silva ved St. Vincent’s-sykehuset i Westchester.

Han tror selv at han er smittet, men har til tross for gjentatte forespørsler ikke blitt testet. Nå sitter han i selvpålagt karantene med sin gravide kone og en baby hjemme og er så desillusjonert at han kanskje aldri mer går tilbake på jobb.

På andre sykehus er også fortvilelsen blant de ansatte økende, og alle vet at USA kanskje bare har sett begynnelsen på pandemien.

Kritisk mangel

På Elmhurst-sykehuset i New York-bydelen Queens døde det denne uka 13 koronapasienter på én dag, og andre sykehus har måttet leie kjølebiler for å oppbevare de døde.

Ambulansetjenesten i New York hadde torsdag nesten 5.800 utrykninger, og lyden av sirener ga gjenlyd i de folketomme gatene.

Delstaten New York har rundt 20 millioner innbyggere, men bare 3.000 intensivplasser. Ifølge guvernør Andrew Cuomo kan det også komme til å mangle rundt 90.000 vanlige sykehussenger dersom koronaviruset rammer så hardt som fryktet.

Cuomo beordret alt for en uke siden New Yorks innbyggere til å holde seg hjemme, så sant de ikke har samfunnskritiske funksoner eller livsviktige ærend.

Kanonføde

Mange må imidlertid gå på jobben, og for noen får det fatale følger.

Den 61 år gamle bussjåføren Oliver Cyrus og den 49 år gamle togkonduktøren Peter Petrassi døde torsdag, begge etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Begge de to var organisert i Transportarbeiderforbundet, som krever at medlemmene i det minste får utdelt ansiktsmasker.

– Folk som er dedikerte og pliktoppfyllende, skal ikke behandles som kanonføde, sier fagforeningslederen Tony Utano.

New Yorks politifolk har også travle dager og melder om sitt første koronadødsfall, en vaktmester ved en av byens politistasjoner.

Drøyt 350 politifolk i New York har hittil fått påvist smitte, og nærmere 3.700 var torsdag syke og hjemme. Det utgjør rundt 10 prosent av politistyrken.