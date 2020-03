annonse

Mediene er kritiske til at kulturminister Abid Raja vil se an hvordan tiltakene mot næringslivet virker, før han vurderer egne medietiltak. De roper på særskilte pakker og får støtte fra opportunistiske politikere som vil være på godfot med mediene. Det hele er forkastelig.

– Det virker som at regjeringen ikke forstår hvilken situasjon mediene nå er i. Det å henvise til de tiltakene som gjelder for andre virksomheter, virker helt misforstått, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, Trond Giske.

Regjeringen har gjennom sine krav om nedstengning et ansvar for å hjelpe rammede bedrifter å overleve. Men det er uhørt at mediene krever ekstraordinære midler inn i bedrifter som betaler sine ledere flere millioner kroner i årslønn.

Resett dokumenterte i en artikkel på torsdag hvor mye penger de store konsernene i medie-Norge har tjent de siste årene. Det er snakk om milliarder av kroner. Og det samtidig som de har betalt sine egne ledere opp til ti millioner i årslønn. Flere av dem ligger over fire millioner i årslønn. Det er åtte ganger så mye som gjennomsnittslønnen i Norge.

Og i aviser som Dagens Næringsliv, VG og Aftenposten er det ikke bare lederne som tjener godt, der ligger snittlønnen godt over syv hundre tusen kroner per år. I NRK er det hele 89 personer som tjener over en million. Sjefen selv, Thor Gjermund Eriksen får 3,14 millioner, i tillegg til to millioner i pensjon fra en tidligere arbeidsgiver da han jobbet i Dagbladet.

En av grunnen til at det høye kostnadsnivået og at mediebedriftene nå trenger penger, er nettopp at de betaler så høye lønninger til seg selv. At de samtidig går til staten og skattebetalerne og trygler om direkte overføringer av mer penger for å putte dem direkte i sine egne lommer, er frekt og skammelig.

Og siden det er mediene selv det er snakk om, blir det selvfølgelig ikke skrevet om eller tatt inn innlegg på meningsplass som påpeker dette forsøket på ran av offentlige midler.

Mediene er nå ute å snakker om hvor viktige de er for samfunnet og at de må ha hjelp. «Det å gi mediene krisestøtte, er som å gi en vitamininnsprøyting i demokratiet,» skrev Erik Waatland i bransjebladet Medier24.

Men dette er de sammen mediene som ikke forsto alvoret i coronakrisen før i mars, som ikke forsto appellen til Donald Trump og ante at han kom til å vinne i 2016, som ikke har advart mot effektene av globaliseringen på den forsyningssikkerheten vi har, eller som har beskrevet hvordan Norge prioriterer vekk helseberedskap til egen befolkning når vi bruker store summer på bistand og å bosette økonomiske migranter i Norge.

Disse opplysningene og analysene må man til alternative medier som Resett for å finne. Og vi får verken statsstøtte eller betaler oss selv millionlønninger.

Stå på egne bein

Sytingen vi nå hører fra norske hovedstrømsmedier er hyklersk. Det første dere får gjøre er å kutte egne lederlønninger ned på et nivå langt under det dere har i dag. Strengt tatt burde ingen bedrifter få krisehjelp fra staten til å betale sitt eget personell over én million kroner i året, og langt mindre for å utbetale seg mer enn fire millioner.

Når det kuttet i egen belønning er gjort og erklært offentlig, kan vi skattebetalere eventuelt vurdere å gi bedriftene deres en midlertidig krisehjelp.

På litt lengre sikt må dere rett og slett skjerpe dere og klare å levere et produkt som folk er villige til å betale for. Og hvis dere skulle gå konkurs, er det nå så små inngangskostnader i mediebransjen at tomrommet raskt kommer til å fylles av aktører som er bedre til jobben enn dere selv er. Nyheter kommer folk til å få uansett.

En stadig vekst i den statlige subsidieringen av mediene i Norge er ikke veien å gå. La konkurransen vinne frem i mediemarkedet som andre steder.

Og ikke forvent sympati og tigg om våre penger til å betale dere selv millionlønninger. Det er usmakelig.

NB. MSM står for «mainstream media» – et engelsk begrep for hovedstrømsmediene

