Reaksjonene etter at mulla Krekar ble sendt til Italia spriker. Noen har beklaget seg over kakespising i Frp. Andre har feiret og heist flagget.

Etter at mulla Krekar torsdag måtte forlate Norge for å bli utlevert til Italia, har reaksjonene vært blandede. I Fremskrittspartiet har mange feiret, deriblant de tidligere justisministrene Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug, som har fått mye kritikk for sin kakefest for anledningen.

Noen er også så glade for at mulla Krekar har forlatt landet, at de har heist flagget til topps.

Betydningsfullt

En av dem er Gunnar Johansen fra Romerike, som er selvstendig næringsdrivende. Han forteller at han ble så glad da han så nyheten, at han måtte heise flagget til topps, så fort han kom hjem fra jobb på torsdag. Bilde av flaggstangen har han sendt til Resett.

– Når det er en hendelse av med stor betydning for meg – at Norge endelig klarer å sende Krekar ut av landet – så markerer jeg det med å heise det norske flagget. Dette er altså, for meg, en så stor begivenhet at flagget måtte til topps, svarer Johansen, på spørsmål fra Resett om hvorfor han flagget.

– Italia har dømt Krekar for terrorisme, og der vil få den rettergangen han fortjener, mener han.

– Ikke hvilken som helst islamist

Mange politikere gleder seg også over at Krekar har reist. Preben Dimmen, som sitter i kommunestyret i Ålesund, flagget også torsdag, og opplyste på Facebook at han feiret at Krekar er ute av Norge.

– Mulla Krekar er ikke hvilken som helst islamist. Han er en internasjonal terrorist og krigsforbryter som er ansvarlig for massakrer i Irak, og radikalisering både i Midtøsten og Europa. Han har vært en av de mest sentrale skikkelsene blant islamister i Norge, og har i flere tiår ridd nasjonen vår som en mare. Endelig er vi kvitt ham, utbasunerer Dimmen overfor Resett.

Han understreker likevel at Krekar nok er toppen av isfjellet, hva gjelder islamister i Norge.

– Dessverre finnes det mange som deler hans ideologiske overbevisning, og ingen av disse hører hjemme her i Norge. Men uansett er det grunn til å feire at vi ble kvitt en førsteklasses landssviker i går, sier Dimmen, som nylig meldte overgang fra Høyre til Frp.