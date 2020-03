annonse

Brynjar Meling har blitt bombardert av hatmeldinger etter at hans klient mulla Krekar ble uttransportert torsdag. Advokaten kaller det for et samfunnsproblem.

I et Facebook-innlegg tar advokaten et oppgjør med dem som mener at hans rolle som mulla Krekars advokat i over 17 år har vært en «lukrativ karrierevei».

Meling skriver at han i løpet av perioden har blitt drapstruet, fått flere tusen hatmeldinger og blitt vekket av anonyme telefoner om natten, samt mottatt avføring og angivelig giftig pulver i posten.

– Jeg ønsket å rette oppmerksomheten mot et samfunnsproblem og en utfordring for oss som er aktører i rettsvesenet. Kanskje stopper det av at jeg har sagt fra på denne måten, men kanskje er det bare å sette fyr på et bål. Det vil framtiden vise, sier Meling til NRK.

Også advokatens familie har blitt rammet av hatmeldingene.

– Telefoner til kontoret tilbake i tid hvor de har klarlagt barnas skolevei ledsaget med spørsmål om jeg tror jeg ser dem igjen. Husker også 13-åringens reaksjon på meldingen på mobilen om at «pappaen din fortjener å dø», som en episode som har gjort inntrykk, skriver Meling på Facebook.

Torsdag ble Krekar utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Dommen er anket, og Meling er del av Krekars forsvarerteam i Italia.

