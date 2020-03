annonse

Kun 22 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de har tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet.

De siste to ukene har arbeidsledigheten steget fra 2,3 til 10,4 prosent som følge av den pågående viruspandemien.

Nå viser en ny undersøkelse fra Opinion at kun 22 prosent av de spurte har tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen.

Nesten annenhver, 47 prosent, av de spurte som er i arbeid, har ikke tillit til Navs evne til å håndtere situasjonen, mot 38 prosent blant dem som ikke er i arbeid.

– De som er i arbeidslivet, har mindre tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen. Trolig skyldes dette at flere nå utgjør en ny brukergruppe av Nav, mens mange andre som allerede bruker Nav slik som pensjonister, mottar barnetrygd eller allerede var Nav-brukere før korona slo inn, har større tillit til at Nav er leveringsdyktig for dem, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Fredag sa beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav til DinSide at det så langt i 2020 har kommet inn totalt 313.100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019 og 166.600 gjennom hele 2018.

– Pågangen er enorm. I dag kan vi dessverre ikke gi et svar på hvor lang tid det vil ta å få behandlet og betalt dagpenger til alle de som nå har søkt, men vi vil komme tilbake med klarere svar så raskt som mulig, sa beredskapsleder Åsholt.

