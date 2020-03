annonse

Google lanserer hjelpepakke verdt 9 milliarder norske kroner mot coronaviruset.

Google har annonsert at de lanserer en hjelpepakke verdt rundt 9 milliarder for å lette kampen mot coronaviruset og for å redusere de økonomiske skadene av virusutbruddet, melder CNBC.

Den største delen av pakken består av gratisannonser verdt nesten 3,4 milliarder norske kroner til små og mellomstore bedrifter.

Google lanserer også et investeringsfond verdt rundt 2 milliarder norske kroner for å hjelpe finansinstitusjoner med kapital til små bedrifter.

CNBC skriver at Google sier de også vil bruke store beløp for å skaffe tilveie millioner av beskyttende masker for helsetjenestene i samarbeid med en av sine store samarbeidspartnere.

Kunngjøringen fra Google kommer samtidig som tech-giganter som Apple, Salesforce og Facebook varsler bistand til personer og bedrifter i USA som er rammet av COVID-19 pandemien.

Googles søsterselskap, Verily, trappet denne uken opp sitt tilbud om «drive-thru» coronavirus testing med 1 000 frivillige ansatt i Google, som et forsøk på å screene og teste folk med corona-symptomer, melder CNBC.

