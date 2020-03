annonse

Indiske myndigheter har sendt busser for å plukke opp desperate migrantarbeidere som prøver å nå sine landsbyer til fots etter at New Delhi ble stengt ned.

Tusener av mennesker, både unge menn og hele familier, tok beina fatt etter at myndighetene kunngjorde en 21 dager lang nedstengning for å bremse koronaviruset.

Millioner av mennesker, blant dem bygningsarbeidere, hushjelper, taxisjåfører og andre i uformell sektor, mistet med øyeblikkelig virkning all inntekt.

Selv om myndighetene kunngjorde hjelpetiltak, stanset ikke det flukten. Lørdag ble det sendt busser og biler for å hjelpe tusener av mennesker som var samlet ved et veikryss utenfor New Delhi.

India har registrert 775 koronasmittede og 19 dødsfall, men det er frykt for ukontrollert spredning blant millioner av mennesker som bor i fattige og trange omgivelser.