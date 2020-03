annonse

Det hevdes ofte at det er forskningsmessig enighet om at menneskers aktivitet er årsaken til klimaendringer. Begrunnelsen er at 97 prosent av forskere skal være enige om dette. Men er det sant?

Tallet 97 prosent skriver seg fra Cook et al’s artikkel fra 2013. Av 12 000 artikler fant de at 32,6 prosent mente at mennesker påvirker klimaet. De fleste tok ikke stilling. Av de som tok stilling, skrev 97 prosent at mennesker påvirker klimaet.

Men hva var de 97 prosent enige om? Ikke at menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken. Ikke at vi går mot en alvorlig klimakrise som krever drastiske tiltak. Ikke at vi for eksempel må slakte kuer og sauer, ikke at vi må kjøre el-biler, ikke at vi må fly mindre. Bare at mennesker påvirker klimaet i en eller annen grad. Det samme sier de fleste «klimarealister», som altså er blant de 97 prosent. Det ble senere publisert at bare 1,6 prosent skrev at mennesker er hovedårsaken til klimaendringer, men når det argumenteres med studien, påstås det ofte at 97 prosent mente det!

Alle kan få bekreftet dette ved å lese artikkelen til Cook et al, som ligger i fulltekst på nettet.

Påstanden om de 97 prosent enighet er spredt i ekstrem grad. Et google-søk på kombinasjonen av «97 prosent», «global» og «climate» gir faktisk 165 millioner treff. Hvis vi søker på «97 prosent» og det norske «klima», får vi 44 millioner treff. De aller fleste treffene gjelder nettsteder som hevder at 97 prosent av forskere mener at mennesker er årsaken (i bestemt form) til klimaendringer. Forskere som tar avstand fra påstanden, har minst 10 ulike nettsteder, men får lite oppmerksomhet i mediene.

Debatten viser at de fleste medier og politikere tror det er sant at det er forskningsmessig konsensus om at menneskers aktivitet er hovedårsaken til klimaendringer og at vi går mot en stor klimakrise. Politisk er det blitt en toppsak som krever at vi drastisk legger om vår levemåte. Men det er feil at det er forskningsmessig konsensus om dette, og det er grovt misvisende når de 97 prosent tas til inntekt for alarmerende påstander som krever dramatisk inngripen.