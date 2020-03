Vanligvis betyr bønn å be kjære vene OV om en tjeneste. Det finnes folk som tror at bønner er effektive ved behandling av sykdommer, reduksjon av smitte, overvinne fiender og vinne fotballkamper.

Noen religioner krever at foreldre skal be til et OV for sine syke barn fremfor å bruke helsevesenet. Heldigvis ikke så vanlig i våre dager. Slike foreldre ber ikke pent, men viser total underkastelse overfor et allmektig OV.

Dersom et OV bønnhøre de som ber, så blander den overnaturlige verdenen seg inn i det som skjer i den naturlige verdenen. Dette virker ved første øyekast som en god ting. Hvem ville ikke like å kunne sette til side naturlovene i kinkige situasjoner? Men det fins minst to grunner til å mene at å bønnfalle et OV er absurd.

Et allmektig OV ville ikke tillate at et primitivt menneske kunne bringe Ham glede eller sorg. Epikur hevdet at mennesker skapte gud(er) i sitt bilde, ikke at gud(er) skapte mennesker i sitt bilde. Et OV ville ikke være perfekt dersom våre bønner og appeller kunne påvirke dets sinnsstemning og likevekt.

Mer alvorlig er det faktum at dersom et OV plutselig kunne endre naturens gang, ville menneskelig erfaring og vitenskap bli umulig. Immanuel Kant hevdet at kun om vi erfarte hendelser som kausale, kan vi i det hele tatt få erfaringer.

Det finnes således logiske, vitenskaplige og metafysiske grunner til ikke å forske på om bønn kan helbrede syke. Ideen er logisk selvmotsigende, vitenskaplig absurd og metafysisk nedverdigende.