Fellesforbundet, Norsk Industri, byggenæringen og fagskolene har planen klar for kursing av permitterte. Nå etterlyses penger til å sette ideen ut i livet.

Fellesforbundet, Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening har samarbeidet med fagskoler over hele landet for å få på plass et bransjeprogram for etter- og videreutdanning for fagarbeidere i byggenæringen og industrien.

Nå vil de gjøre programmet om til et digitalt tilbud til ansatte som er blitt permittert som følge av tiltakene mot koronaviruset.

– Det betyr at vi kan bruke denne situasjonen til å styrke kompetansen til arbeidstakerne, slik at vi er bedre forberedt til å møte hverdagen etter krisen, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet til NTB.

Ifølge ham kan tilbudet rulles ut over hele landet på kort tid.

Får støtte fra Ap

Planen får full støtte fra Arbeiderpartiet, som vil kjempe for å få kompetansepåfyll inn i krisepakken som denne helgen er til behandling i Stortinget.

– Det å tilby arbeidsfolk kompetanse, påfyll, fullføring av fagbrev og videregående og bedriftsintern opplæring er veldig viktige tiltak for å holde båndene mellom arbeidsplassen og den ansatte, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han mener krisen som nå har oppstått, kan brukes til å sikre at arbeidsfolk kommer sterkere ut på den andre siden av virusutbruddet.

– Så vi ønsker en betydelig satsing inn i pakken, sier Støre.

Krever regelendringer

Men det er ikke bare finansiering som må sikres. Planen forutsetter også endringer i reglene for å ta studiepoeng mens man mottar dagpenger. Der er det i dag sterke begrensninger.

– Det trengs å ryddes opp i regelverket, sier Støre.

Fellesforbundets håp er at tilbudet etter hvert også skal kunne bli et alternativ til permittering, med andre ord at bedrifter skal kunne sette arbeidsfolk på skolebenken i stedet for å permittere dem.

Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri, viser til at partene allerede har erfaring fra pilotprosjekter som ble gjennomført i fjor.

– Vi har hatt over 200 industriarbeidere igjennom dette, og vi kan skalere det vesentlig opp, ikke minst hvis vi kan tilby det digitalt, sier Tvedt til NTB.

Møte på mandag

Henrik Asheim (H), minister for forskning og høyere utdanning, forteller at han skal ha et møte med partene allerede på mandag for å diskutere hvilke regelendringer og tilpasninger som trengs for å få fortgang i planene.

– Vi er i full gang med dette, sier Asheim til NTB.

Han er klar på at regjeringen har tenkt å ta i bruk de mulighetene digitaliseringen gir for kompetanseheving i arbeidslivet og forteller at han allerede har spilt inn at det trengs ressurser til å oppskalere innsatsen.

Akutt behov for kurs

Også Akademikerne tar til orde for å få kompetanseheving inn i krisetiltakene som nå rulles ut.

– Vi står i en situasjon med hundretusener av permitterte som kan bli gående hjemme i lang tid, påpeker Akademikernes leder Kari Sollien.

Hun mener det nå haster med å få på plass relevante etter- og videreutdanningskurs.

– Kompetanseheving er en av få muligheter til å skape verdier for fremtiden, sier Sollien.