annonse

annonse

President Donald Trump vurderer å innføre karantene for New York og omegn for å hindre folk derfra i å reise til andre deler av landet.

Trump sa lørdag at han snakket med flere guvernører, inkludert New York-guvernør Andrew Cuomo, om muligheten for å sette New York og deler av New Jersey og Connecticut i karantene.

Cuomo sa imidlertid at han ikke hadde snakket med Trump, og at han ikke visste om et slikt tiltak ville være lovlig eller ha noe for seg medisinsk.

annonse

– Jeg liker ikke hvordan dette høres ut, sa han på en pressebrifing lørdag.

I henhold til grunnloven er det delstatsmyndighetene som har ansvaret for og myndighet til å opprettholde ro og orden, mens den føderale regjeringen etter loven har ansvar for å hindre smitte over delstatsgrensene.

Antall døde av koronaviruset har økt til over 700 i delstaten New York, de fleste i New York City. Sykepleiere krever mer beskyttelsesutstyr.

52.000 mennesker er nå smittet av koronaviruset i delstaten, blant dem mange helsearbeidere. En sykepleier er død av covid-19, mens andre ligger syke.

annonse

På en pressekonferanse utenfor Jacobi-sykehuset i New York City lørdag ba sykepleiere om flere masker og annet utstyr for å beskytte seg selv. Nå må utstyret rasjoneres, sier de.

Myndighetene i byen sier de har nok utstyr til å vare ut uka, men de er bekymret for situasjonen senere.

Byen prøver også å skaffe til veie 30.000 pustemaskiner før toppen av epidemien ventes i midten av april. Guvernør Andrew Cuomo illustrerte lørdag hva som skjer om de ikke har nok ved å demonstrere en manuell pustemaskin som soldater ville måtte pumpe med hånd 24 timer i døgnet for å redde kritisk syke pasienter.