Norsk Redaktørforening mener at kampen mot coronaviruset er det samme som en krig, og at de redaktørstyrte mediene er i skuddlinjen. De er viktige og derfor må de få økonomisk hjelp.

– Norske medier tar samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til å løse kriser og at samfunnet kan fungere best mulig. Samtidig er det vår oppgave å stille de kritiske og ubehagelige spørsmålene. Det er faglig krevende – og det er kostbart, skriver Arne Jensen og Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening på nettstedet Journalisten.

Dette skriver de fordi de ønsker penger, og det mye penger. De skyver små lokalaviser foran seg, selv om mediemarkedet egentlig er delt mellom noen få milliardkonserner med store overskudd.

Norsk Redaktørforening ber om en «håndsrekning», og lister opp noen konkrete eksempler, offentlig annonsering, refusjon av tapte annonseinntekter, redusert arbeidsgiveravgift og direkte mediestøtte. Så henvender de seg til kundene og sier: «vi håper selvsagt at du som leser og bruker den journalistikken som produseres, er villig til å betale for den».

Tar gammelmedia samfunnsansvar, er de vaktbikkjer i demokratiet og stiller de kritiske og ubehagelige spørsmål. Det hevder i alle fall Norsk Redaktørforening. Den beste attesten for en selger er lønnslippen. Hvis påstandene skulle medføre riktighet, hvorfor er det så få som er villig til å betale for produktet. En kan vel ikke skylde på kunden. Da må det vel kanskje være produktet. Om så kommer spørmålet, hvis kundene ikke vil kjøpe produktet, skal de likevel måtte betale for det iform av beskatning. Eller er det bedre at markedet rydder seg selv, helt uten fellesskapets innblanding.

Redaktørforeningen ser for seg også tiden etter epidemien, når samfunnet går tilbake til normalen. Hvis vi da skal opprettholde våre demokratiske institusjoner og prinsipper: «så trenger vi levedyktige, redaktørstyrte medier, med faglig fundamentering og en klar forpliktelse overfor det samfunnet vi alle er en del av».

Et spørsmål en undres over, hvis gammelmedia er den viktige vaktbikkjen i demokratiet. Hvorfor advarte de ikke om coronaviruset før det spredde seg i Norge. Resett gjorde det, men vi var alene der. Men det spørsmålet vil vi nok sjelden få et svar på, eller kanskje aldri. Kundene gjør seg nok sine tanker, de registrerer at gammelmedia skriver om været i dag, men en behøver da ikke å betale for å se ut av vinduet.

