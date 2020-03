annonse

Nyheten om at samferdselsminister Knut Arild Hareide nektet Stavanger kommune å stenge ned bomringene ble først slått opp av Stavanger Aftenblad.

Resett fulgte opp saken i to artikler. Den første saken tok utgangspunkt i Stavanger Aftenblad og kommentarer fra blant annet Mads Danielsen (FrP) som sitter i styret for Stavanger Parkering.

Han var svært misfornøyd med at man til tross for et klart politisk flertall, ikke får lov til å droppe bompenger i denne perioden.

– Det er enormt skuffende at nasjonale myndigheter ikke gir lokale politikere muligheten til å prøve ut tiltak, som f.eks. søndagsåpne butikker og gratis ferdsel gjennom bomringene, sa Danielsen til Resett.

Resett sendte e-post til Samferdselsdepartementet for å få deres kommentar til saken.

28. mars fikk Resett følgende svar fra Ingelin Noresjø (KrF), som er statssekretær i Samferdselsdepartementet:

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide har aldri og vil aldri hindre lokale bompengeselskap å sette ned takstene på bompasseringer. I dette tilfellet er det, slik jeg har forstått det, Styringsgruppen for bymiljøpakken i Stavanger som kan vedta å sette ned takstene. Det har de full anledning til, men det forutsetter at selskapet tar kostnaden. Det ønsker de ikke, sier Noresjø.

Hun sier at samferdselsministeren har fått et generelt spørsmål fra ulike aktører, både stortingsrepresentanter, organisasjoner og enkeltpersoner, om å vurdere å sette ned takstene på bompenger i hele landet for å avhjelpe bilistene under koronakrisen, og at staten skal kompensere for tapte bominntekter.

– Det er dette Hareide har svart ikke er et aktuelt tiltak.

Hun avviser altså at Hareide tvinger lokale myndigheter til å droppe innkreving av bompenger fra bilistene som ikke kan ha hjemmekontor.

– De har som sagt full anledning til å sette ned bompengene selv.

