Etterlyser dialog, ikke skyttergravskrig.

Forfatteren Mehreen Sheikh har tidligere påstått at flere av sakene på Resett skildrer krigstilstander, noe som ikke stemmer med virkeligheten.

«Ser man et øyeblikk bort fra de presseetiske prinsippene, og studerer noe av innholdet ut ifra psykoanalytiske teorier om gruppetenkning, kommer det til syne en tankegang preget av mistenksomhet, engstelse, aggresjon og vrangforestillinger», har hun skrevet på Antirasistisk.no.

Hun hevder at dette tankemønsteret ikke bare er uheldig for de som holdningene er rettet mot, det er kanskje mer skadelig for de som engasjerer seg i innholdet på denne nettsiden.

Resett-journalist avviser kritikken



Nå tar Resetts kommentator Shurika Hansen til motmæle.

– Noen ting blir for dumt å bruke tid på, men jeg er for ytringsfrihet. Kronikkforfatteren beskylder Resett for å være preget av paranoid tenkning, samtidig som hele artikkelen bygger på paranoide tanker og uvitenhet. «Oss» mot «dem»-holdningene som venstresiden stadig tyr til, er prakteksempel på den paranoide tenkningen samfunnet lider av, sier Hansen til Utrop.

Hansen sier at hun hadde satt pris på om kronikkforfatteren hadde publisert innlegget i Resett.

– For da kunne kronikkforfatter bidratt til å bryte i disse såkalte paranoide handlingsmønstrene, men det blir kanskje ikke helt riktig når budskapet ikke blir publisert i et ekkokammer som Antirasistisk senter? Da kunne hun jo risikert å bli motsagt.

