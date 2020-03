annonse

Spanske myndigheter har erklært at alle ikke-essensielle arbeidstakere må holde seg hjemme de neste to ukene for å begrense spredningen av koronaviruset.

Spania har det nest høyeste tallet på smittede og døde i Europa etter Italia.

Tiltaket skal gjelde fra 30. mars til 9. april.

Statsminister Pedro Sanchez sier at arbeidstakerne skal få lønn, men at de må ta igjen tapt arbeidstid ved et senere tidspunkt.