Folkehelseinstituttet har fått mye kritikk for å ha gitt for lite og for dårlig informasjon til Regjeringen i forkant av koronavirus-utbruddet i Norge.

Men selv mente instituttet at de var godt forberedt om viruset skulle komme til Norge.

I en artikkel fra NRK den 27. januar i år, kan vi lese at overlege i Folkehelseinstituttet, Are S. Berg, forsikrer det norske folk om at Norge er godt forberedt ved et mulig utbrudd.

– Vi har informert helsepersonell om hvordan de skal gå fram om man har mistanke om smitte, og vi har informert dem som jobber ved flyplasser og grenseoverganger om hvordan man håndterer smittede.

«Berg påpeker at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet allerede har lagt ned et omfattende grunnarbeid, både for å sikre at Norge er i stand til å håndtere eventuelle tilfeller som måtte komme, og for å hindre at viruset skulle smitte ytterligere om det skulle bli påvist her til lands.»

Yeah, right!

Det skulle heller ikke være noen umiddelbar fare for å bli smittet av viruset i Norge:

– Det er det ingen fare for. For at noen skulle kunne bli smittet i Norge, måtte viruset først importeres til landet og smitten må begynne å sirkulere. Det er det viktig å unngå og da må syke som har reist til det aktuelle området, kontakte helsevesenet.

Folkehelseinstituttet kunne også berolige alle med at dette viruset kun ga milde symptomer og ikke utgjorde noen fare.

«De aller fleste som skulle bli rammet av det nye coronaviruset, vil oppleve milde symptomer, som feber og sår hals.»

Det er så typisk norsk dette. En arroganse og overlegenhet hvor man selv tror man er så mye bedre og vet så mye mer enn det man faktisk gjør. Det er ikke første gang myndighetene i Norge har blitt tatt på senga, og garantert ikke den siste heller.

Et godt eksempel på hvordan norske offentlige instanser oppfatter seg selv er ett nå nylig hvor filippinske sykesøstre som har 4 års universitetsutdanning fra Filippinene, ikke får jobbe som sykesøstre i Norge, ikke en gang i en krisesituasjon.

Er virkelig den utdanningen man får som sykesøster i Norge så uendelig mye bedre enn den man får på Filippinene eller andre steder i verden? Bortsett fra språk og rutiner – tar man blodprøver, måler temperatur og følger direktiver fra legene på en annen måte i Norge enn på Filippinene? Hvor er det den store forskjellen i kunnskap ligger, slik avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet antyder:

– Det kan ikke gjøres unntak fra regelverket for helsepersonell som ikke har autorisasjon, sier hun.

Nei, det er klart det ikke kan det. Ikke engang i en krisesituasjon kan man gjøre unntak fra de ufeilbarlige reglene myndighetene i Norge har kommet frem til.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vist med særdeles tydelighet at de ikke er gode nok. De burde ha skamvett nok til å innrømme dette og selv kanskje innhente mer informasjon og gjerne gå på skole i andre land, som feks Filippinene som har taklet virusepidemien så uendelig mye bedre enn hva Norge har gjort.

Det burde være flaut at et i Norges øyne, u-land, er bedre enn dem på noe som helst. Et land langt mot nord med et innbyggertall som en mellomstor by i Europa, hvor myndighetene ser det som sin oppgave å redde verden ved å gå foran som et godt eksempel på hvordan ting skal gjøres. Men i sitt slør av selvgodhet og naivitet er ikke norske myndigheter og offentlige instanser kapable til å se at de med denne holdningen kun gjør Norge til verdens hoffnarr.

Det er typisk norsk å være god, sa Gro. Hun mente naturligvis selvgod.

