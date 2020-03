annonse

annonse

Folk som bryter mot karanteregler plasseres tett sammen i hundebur.

Ifølge Human Rights Watch (HRW) blir mennesker mishandlet og utsatt for grusom behandling som straff for brudd på karantenereglene. De viser blant annet til et bilde på Facebook som viser fem menn plassert i et hundebur. Bildet stammer fra et innlegg skrevet av Eric Panisan Ambrocio som ifølge teksten er kaptein.

annonse

Les også: India sender busser for å hente migrantarbeidere på flukt

På Filippinenes største øy Luzon er det innført strenge karanteneregler i et forsøk på å forsinke spredningen av coronaviruset. Hundrevis skal ha blitt arrestert i hovedstaden Manila for brudd på reglene, ifølge HRW.

Noen skal ha bli tvunget til å sitte ubeskyttet i solen som straff. Andre skal ha blitt utsatt for vold og andre former for mishandling.

Phil Robertson er visedirektør for HRW Asia, og sier:

annonse

– All mishandling bør etterforskes umiddelbart, og ansvarlige myndigheter må bli holdt ansvarlige.

President Rodrigo Duterte signerte 25. mars en ny lov som gir hans administrasjon utvidede fullmakter i håndteringen av coronaepidemien.