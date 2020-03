annonse

Mener flere flyktninger til Norge er vinn-vinn.

Dette skriver siviløkonom Ena Babic fra Leger uten grenser. Eksemplet hennes er at ledige skip og tomme hoteller trenger drahjelp. Hun mener at hvis vi frakter flyktninger fra Hellas og innlosjerer de på konkurstruede hoteller så vil det redde arbeidsplasser.

– Staten kan heller komme på banen ved å subsidiere lønninger til ellers permitterte arbeidere, samt dekke for husleie og driftskostnader slik at bransjen overlever pandemien, skriver hun i en kronikk på TransitMag.

Det er ikke bare hotellene som trenger oppdrag. De fleste asylmottakene står også tomme. Dermed kan de flyttes over dit når viruskarantenen er over.

– Etter 14 dagers karantene, har vi en hel masse ledige flyktningmottak som står tomme – over hele landet. Dermed kan flyktningmottak også være en del av distriktspolitikken. De som ønsker det av lokalbefolkningen kan ansettes til å drive mottakene, staten kan tillate korona-midlertidige jobber for arbeidsfolk som nå står permittert, eller frilansere og oppdragstakere av andre slag som står helt uten inntekt og uten arbeid.

Siviløkonom Ena Babic skriver at hennes plan er et unntak, som regel er det en konflikt mellom etikk og økonomi. Men her passer de to godt sammen.

– Noen ganger er samfunnsøkonomien og etikken i konflikt, men vi gjør det selv om det koster. Andre ganger er disse faktisk sammenfallende og en gir en win-win situasjon, med gevinst på begge sider.