Selv i en enormt krevende tid, passer NGO-ene på å propagandere for fortsatt demografisk revolusjon.

Norge er i en alvorlig situasjon. Et svært smittsomt virus arbeider seg gjennom vår befolkning. Antallet syke øker eksponentielt. Mennesker dør. Helsevesenet vårt vil i løpet av noen måneder kunne være fullstendig overbelastet.

Alt dette har fått økonomiske konsekvenser uten sidestykke. Arbeidsledigheten har skutt i været, og nådd nivåer fra 1930-årene, bare på noen uker. Pengene kommer til å renne ut av statskassen under denne krisen.

Likevel er enkelte NGO-folk så virkelighetsfjerne at de ber Norge om å ta imot flere flyktninger, mens de prøver å overbevise oss om at det lønner seg.

Ena Babic fra Leger Uten Grenser skriver om dette i en kronikk i TransitMag. Hun ignorerer glatt hvor uansvarlig det ville være å la en masse folk reise inn eller ut av landet på denne tiden. Og hun dummer seg regelrett ut, når hun videre hevder at dette vil lønne seg for Norge, bare fordi hotellnæringen og asylbaronene vil profittere på det. Ena Babic er siviløkonom. Akkurat dette er det vanskelig å forstå.

Vil aldri lønne seg

Flyktninginnvandring har aldri lønnet seg, og det kommer heller aldri til å lønne seg. Uansett om hotellbransjen skulle kunne fylle flere senger i en periode, vil vårt velferdssystem belastes av mennesker skattebetalerne vil måtte forsørge. Vi vil få mange nye munner å mette. All erfaring viser at flyktninginnvandring aldri et lønnsomt, på grunn av deres lave arbeidsdeltagelse, og høye forbruk av velferdsgoder. Man skulle tro at mennesker med økonomisk utdannelse visste såpass.

Vi har simpelthen ikke behov for alle disse menneskene i Norge. De har ikke de kvalifikasjonene vi trenger. De kommer, som vi har sett igjen og igjen, til å bli en kostnad.

Men Babic er klar over at samfunnsøkonomien og det hun kaller «etikken» (som effektivt sett er et annet ord for innvandringsliberalisme) som regel er motstridende.

– Noen ganger er samfunnsøkonomien og etikken i konflikt, men vi gjør det selv om det koster, skriver hun, og sikter til den høye flyktninginnvandringen vi har hatt de siste tiårene.

Vi bruker ikke hodet

Ena tar fullstendig feil, og konsekvensen av hennes holdninger er et samfunn i oppløsning. Vi holder på med flyktninginnvandring i Norge, stort sett fordi vi ikke bruker hodet. Vi tror vi er så hjelpsomme. Sannheten er at vi svikter, så lenge vi velger å la ordinære krigsflyktninger innvandre hit, i stedet for å bedrive storstilt nærområdehjelp.

Det er millioner på millioner av krigsflyktninger i verden. Svært mange sårbare mennesker i leire med umenneskelige forhold trenger vår hjelp. Og hva trenger disse krigsflyktningene, og barna som er strandet i Moria-leiren?

De trenger en trygg havn, tak over hodet, medisiner, mat, og kanskje skolegang. De er ikke politiske flyktninger, de er trygge der de er. De trenger ikke noen enveisbillett til Norge for at vi skal kunne hjelpe dem. Faktisk vil det bare komplisere saken, og gjøre det hele ti ganger dyrere. Bare tenk på hvor mange vi kunne ha hjulpet av verdens reelle flyktninger, om vi kunne brukt alle pengene vi nå bruker på alt som har med denne innvandringen å gjøre, på hjelp i nærområdene i stedet? Da kunne vi virkelig ha gjort noe med de umenneskelig situasjonene i flyktningleirene, som venstresiden så ofte klager på.

Meningsløshet

Flyktninginnvandring til Norge utgjør ingen forskjell for verden. Det er en ekstremt dyr dråpe i havet. I tillegg ender Norge opp som en uendelig vert for flyktninger som ikke reiser hjem, selv når hjemlandet er trygt. Dette er en permanent folkevandring, der vestlige land over flere tiår blir utsatt for dramatiske, destabiliserende demografiske endringer.

Det er ikke lønnsomt. Det er ikke solidarisk. Det er destruktiv, meningsløs idioti.

Denne coronakrisen er en påminnelse om hvor skjørt samfunnet vårt egentlig er, og hvor avgjørende det er for politikerne å fåtte beslutninger basert på sunn fornuft og hva som lønner seg, og det ved alle korsveier. Dagens fred og velstand kan nemlig forsvinne til i morgen. Det må være lærdommen for alle som tror det bare er å pøse på med flyktninger, migranter, bistandmilliarder og kostbare «klimatiltak» uten effekt. Vårt samfunn er ikke udødelig. Vi tåler faktisk ikke alt av påkjennelser og kostnader, selv om vi har høy BNP per capita.

