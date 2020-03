annonse

Det er ikke bare på hotell-fronten det butter for Petter Stordalen i disse dager. Nå venter også permitteringer i reiseselskapet Ving.

Avisen SvD Näringsliv har informasjon om at reiseselskapet Ving vil permittere ansatte.

Svenska Dagbladet Næringsliv forteller at milliardær Petter Stordalens har svært tøffe utfordringer under coronakrisen, og at hotell- og charterkongen har advart om at han ikke klarer å redde sine hardt pressede selskaper.

Det store spørsmålet er hvor langt banker og myndigheter er beredt til å gå for å støtte Stordalen, skriver SvD.

Stordalens hotellkjede Nordic Choice har permittert og sagt opp ansatte, og ifølge Dagens Næringsliv taper han 250 millioner kroner i måneden.

For en drøy uke siden sa Stordalen i et Instagram-klipp at han opplevde den mest ekstreme situasjonen noensinne som forretningsmann.

Betalte 6 milliarder for Ving

Hotellkongen Petter Stordalens selskap Strawberry kjøpte i fjor høst 40 prosent av Ving etter at morselskapet, den britiske reisegiganten Thomas Cook, gikk konkurs i september.

Kjøpet omfattet alle de 2.300 ansatte i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Kjøpet ble gjort sammen med oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital.

Stordalen ble møtt med jubel og stor applaus, da han entret scenen foran de ansatte på Vings hovedkontor i Stockholm den 30. oktober i fjor og snakket om veien videre for selskapet.

Petter Stordalen har tidligere fortalt at prisen på charterselskapet Ving var 6 milliarder kroner.