Mange foreslår å endre tilnærmingen vår angående viruset nokså drastisk. Det snakkes om å slippe opp i de strenge tiltakene som nå er innført. Særlig handler argumentasjonen om de økonomiske konsekvensene nedstengningen av samfunnet vil få i ettertid.

Det er på det rene at den norske økonomien den siste tiden har opplevd betydelig nedgang. Den norske kronen har så langt i år blitt svekket svært betydelig, og avkastningen i oljefondets avkasting har gått kraftig i minus1.

Men hva er det egentlig disse menneskene foreslår? Dersom vi skulle starte landet opp igjen nå, ved å åpne skoler, barnehager og arbeidsplasser ellers, medfører det at vi må stupe med hodet først inn i pandemien.

Covid-19 har vist seg det mest alvorlige utbruddet vi har sett siden 1918, langt mer smittsomt enn SARS og Ebola. I tillegg til dette viser det seg at cirka 80% av de rapporterte tilfellene kun opplever et mildt sykdomsforløp2. Det stiller seg da åpenbart at smitten vil løpe ut av kontroll, dersom vi ikke lengre gjør strenge tiltak for å begrense den. Videre vil dette medføre risiko for at vi havner i en situasjon der vi ikke lengre har mulighet til å behandle alle de syke menneskene.

Dersom vi kikker rundt oss i verden, virker nettopp dette å være den største faren med pandemien. Det ser vi eksempler på i Italia, der de har en dødelighet på i overkant av 9.8% av de bekreftede tilfellene3. På toppen av dette tyder flere rapporter fra Nord-Italia på at sykehusene nå avviser pasienter over 60 år, dersom de behøver respirator4, 5.

De landene som har klart å holde smitten innenfor egen behandlingskapasitet, og innført strenge smittevernstiltak. Har til sammenligning en vesentlig lavere dødelighet. Eksempelvis har Sør-Korea – et land som fikk påvist smitte allerede i januar – per nå en dødelighet på under 1.5%6.

Allikevel mener flere at vi skal forsøke å slippe opp tiltakene, starte opp næringslivet, akseptere at smitten øker og at mennesker dør.

«Rammer kun de eldre»

Videre snakkes det om at viruset kun rammer de eldre, og de som ofte ikke har så lenge igjen uansett. Dog brukes ikke denne argumentasjonen i politikken ellers. Eldreomsorg og dyre medisiner til mennesker som er veldig syke, er også ting som koster veldig masse penger. Her er det stort potensiale for å gjøre mindre inngrep i alminnelige menneskers liv (ved beskatning). Poenget er at det norske samfunnet er ikke et maskineri der man blir tatt vare på så lenge man bidrar, og glemt med en gang man blir for syk og svak. Dette gjelder også under Covid19-krisen.

Etter å ha saumfart nyhetsbildet og dets reaksjoner de siste ukene, får man også en følelse av det er flere egoistiske mennesker der ute. Mennesker som ikke orker å bry seg om råd fra myndighetene, eller å overholde karanteneforskriften. Dermed mennesker som føler at det er greit «så lenge det ikke rammer dem». I mitt inntrykk gjelder dette for det meste mennesker som selv ikke er i risikogruppen. Gjerne litt yngre og friske mennesker.

Ikke bare er denne tankegangen pervers og egoistisk, men også helt feil. Det viser seg nemlig at 10% av menneskene som behøver respirator i Italia, er mellom 20-50 år og uten bakenforliggende sykdom7. Videre at 38% av de pasientene som var syke nok til innleggelse i USA, er under 55 år7. «Farligere for eldre og syke» er ikke det samme som «ufarlig for unge og friske.» Det bør også sies at selv om man ikke dør av viruset, kan det medføre en tung sykdomsperiode, og store lungeskader.

Man kan også spørre seg hvor det ble av takknemmeligheten til disse menneskene. Store deler av risikogruppen består av mennesker som i hele sitt liv har vært med på å bygge landet og den økonomien vi er heldige å leve i. De aller eldste har til og med vært i krig for å kjempe for vår selvstendighet, vår frihet, og vår rett til å leve. Jeg blir lei meg av tanken på at vi ikke skal gjøre det vi kan for å ta vare på dem.

Hva ville den økonomiske effekten egentlig vært?

På toppen av det hele kan man også spørre seg i hvilken grad økonomien vil bedres av å slippe opp smittevernvedtakene. En enorm andel av befolkningen virker allerede nå å være svært bekymret for viruset. Denne bekymringen blir bare sterkere jo hardere smitten rammer, og jo flere dødsfall som blir omtalt i avisene. Det er vel ikke noe grunn til å tro at forbrukere skal fly rundt å benytte seg av tjenester – bare fordi myndighetene ikke lengre fraråder det. Krematoriene og begravelsesbyråene vil i naturligvis gå inn i en god periode.

Imidlertid vil jeg nevne at dette er spekulasjon fra en person uten økonomiutdannelse. Det overordnede poenget er allikevel at den økonomiske smellen i svært stor grad skyldes pandemien i seg selv, ikke bare smittevernstiltakene.

Vi mangler kunnskap til å avgjøre hva vi skal gjøre videre

Det gjøres nå mange forsøk med malariamedikamenter (klokorin). Det må sies at dette til nå ikke har en påvist effekt gjennom studier. Men mange som har vært gjennom et sykdomsforløp, hevder at de har opplevd effekt av disse medisinene. Disse medisinene er også brukt mye i Sør-Korea8.

Kan man slå dette i bordet? Nei, absolutt ikke. Men er det håp om at det snarlig oppdages noe som kan hjelpe mot viruset? Ja, det er det absolutt9. Hele pandemien kan jo være over innen noen måneder, og vi kan ende med en svært lav dødelighetsprosent.

På den andre siden kan man tenke seg et skrekkscenario likt det Doktor Gunnhild Nyborg beskrev I NRK debatten 17.03. Hun formidlet her at hun frykter at opp mot 150 000 mennesker kan komme til å miste livet dersom man ikke foretar ytterligere og mer ekstreme smittevernstiltak10.

Det virker å være stor faglig uenighet. Sannheten er at vi ikke vet hvordan dette vil utvikle seg. ingen vet.

Konklusjonen må åpenbart bli at vi må opprettholde de nåværende vedtakene mens vi ser situasjonen an. Vi må få greie på hvordan tiltakene vi nå har satt inn funker. Mens vi samtidig kartlegger utviklingen de øvrige landene som sitter med de samme problemene. Vi kan ikke tillate oss å få panikk selv om kronekursen stuper.

Heldigvis befinner vi oss i et velfungerende demokrati, og heldigvis er folk glade i familie og venner, selv om de er gamle eller rammet av underliggende sykdommer som kreft eller diabetes. Med den kombinasjonen lagt til grunn, vil et folkestyre aldri være villig til kaste de «svake» under bussen for å sikre økonomisk vekst.

Dette er tiden hvor vi skal stå sammen, ta vare på hverandre, og beseire denne pandemien som en nasjon og som et fellesskap.