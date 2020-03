annonse

Den nye sjefen for oljefondet Nicolai Tangen sier at han vil skaffe staten inntekter ved å sette arveavgiften til 100 prosent. Med en slik uttalelse viser han at han ikke skjønner seg på insentivene det vil skape.

Nicolai Tangen er mangemilliarderen med et hjerte av gull vil sikkert noen påstå. Tangen har et idealistisk og egalitært mål når han sier han vil ha en arveavgift på 100 prosent.

– Jeg mener arveavgiften burde være 100 prosent. Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null, sa han nylig til Aftenposten.

Men Tangens ideal henger ikke på grep med realiteten. Vi blir ofte fortalt at vi lever i et samfunn av individer, men i realiteten er vi et samfunn av familier. Foreldre har nesten gjennom hele menneskets historie ønsket at sine avkom skal leve et bedre liv enn seg selv.

Dermed har man ønsket å gi formuen man har opparbeidet seg gjennom livet til sine barn.

Effekten av Tangens arveavgift på 100 prosent vil være at den skaper insentiver til forbruk. Hvis ingen vil få nytte av formuen din, vil du kanskje heller bruke mer penger enn du ellers ville gjort. Kanskje du til og med vil foretrekke å bruke hele formuen.

Et slikt insentiv vil trolig redusere spareraten og investeringer som vil ha negative konsekvenser for hele økonomien. Derfor er det vanskelig å forstå at Tangen ønsker å skaffe staten inntekter ved en så radikal arveavgift.

For meg virker det mer som om Tangens egentlige mål er å omfordele velstand. For den mest effektive måten omfordele velstand på er å ødelegge insentivene til å ha velstand.