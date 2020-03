annonse

annonse

Spania registrerte over 800 døde på ett døgn søndag. Det tas som et tegn på at langvarig nedstengning blir nødvendig for å få bukt med koronapandemien.

En flom av nye pasienter strømmer inn i sykehus fra Madrid til Milano til Michigan, der legene må ta vanskelige beslutninger om hvem som skal få behandling med et begrensede antall pustemaskiner de har til rådighet.

Pablo Rodríguez, som er radiolog på et sykehus i Madrid, sier til nyhetsbyrået AFP at strømmen av nye pasienter er som en tsunami

annonse

I Spania, der dødstallet steg for tredje dag på rad, skjerpet myndighetene allerede strenge restriksjoner mens de håper en litt langsommere økning av nye smittetilfeller betyr at toppen snart er nådd.

Nye episentre

Antall døde i verden passerte søndag 32.000, og nye episentre for koronasmitte oppsto i flere amerikanske byer, blant dem Detroit, New Orleans og Chicago. Selv landlige områder registrerer utbrudd, blant dem skisteder i Colorado og småbyer i Midtvesten.

Ekspertene mener imidlertid at antall smittede i verden ikke er representativt på grunn av begrenset testing og forskjellige kriterier for hvem skal regnes med. I motsetning til USA regner Frankrike og Italia for eksempel ikke med dem som dør på sykehjem eller hjemme.

Utstyr er mangelvare

Pandemien har utløst et frenetisk kappløp verden over for å skaffe til veie utstyr som masker, beskyttelsesdrakter og pustemaskiner som er mangelvare i tallrike sykehus.

annonse

Dykkermasker og 3D-printede ansiktsskjermer er blant de kreative løsningene som tas i bruk i land som er altfor dårlig forberedt.

– Alle er redd. Jeg har ingenting for hodet, ingenting for skoene, sier sykepleieren og trebarnsmoren Diana Torres på Mount Sinai-sykehuset i New York, der en 48 år gammel sykepleier nylig døde av covid-19.

Hun forteller at det er betydelige anstrengelser å få tilgang til et visir, en pustemaske og en drakt, og alt må brukes om igjen.

Forvirring

USA er i ferd med å bli et av de hardest rammede landene med 124.000 smittede, det høyeste tallet i verden, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Dødstallet er kommet opp i 2.100, en dobling på tre dager.

Men mens forskjellige byer og delstater innfører et lappverk av tiltak, skapte president Donald Trump forvirring da først vurderte og deretter droppet en idé om å stenge New York og omegn av fra omverdenen.

annonse

Forslaget ble sablet ned av blant andre New Yorks guvernør Andrew Cuomo, som tvilte på at det ville være lovlig eller hadde noe for seg medisinsk.

Men det amerikanske smittevernsenteret CDC oppfordrer innbyggerne i New York City og omliggende områder i New Jersey og Connecticut til å droppe alle unødvendige reiser i 14 dager, og i Rhode Island oppsøkte soldater fra nasjonalgarden feriehus for å be newyorkere dra hjem.

Strenge tiltak

Om slike forslag og tiltak kan virke sjokkerende på amerikanerne, er tiltakene strengere andre steder. Parisere blir bøtelagt om de prøver å reise ut av byen, Helsingfors er avstengt fra resten av Finland, og serbere får ikke lenger lov å gå tur med hunden.

Frankrike setter inn egne TGV-tog for å evakuere pasienter fra det hardt rammede øst til vestkysten, og Tyskland har også trådt til for å hente pasienter fra Alsace til sykehus i Stuttgart, Essen og andre byer.

Storbritannias statsminister Boris Johnson, som selv har testet positivt, sier at alt blir verre før det blir bedre, og en britisk ekspert mener nedstengningene kan vare til juni.

Spanias statsminister Pedro Sánchez fulgte opp appellen fra Italias statsminister lørdag om mer hjelp fra EU-partnerne.

Kina og Cuba hjelper

Mange land har nå vendt seg til Kina for hjelp, og både Kina og Cuba har trådt til. Kina har sendt flere flylaster med utstyr og medisinsk personell til Europa og Cuba sendte en brigade med 65 leger til Italia.

Spania, Italia, Frankrike og seks andre EU-land vil at EU skal utstede såkalte korona-obligasjoner, felleseuropeiske gjeldsbrev, men Tyskland og Nederland er motvillige.

annonse

I Kina derimot ser myndighetene ut til å ha fått kontroll over viruset. De strenge restriksjonene i Hubei-provinsen er i ferd med å mykes opp etter at antall nye smittede og døde har sunket kraftig.

Nå er kineserne i stedet redd for at en ny virusbølge kan utløses av smittede fra utlandet. Landet er derfor blitt stengt for utlendinger, og det er innført kraftige kutt i antall flygninger som får komme til landet.