Minst to sivile kom til skade da saudiarabisk luftvern avskar to–tre raketter over hovedstaden Riyadh og en annen by i landet lørdag kveld.

På sosiale medier meldte flere øyenvitner om at de hørte kraftige smell eller eksplosjoner. Landets luftvernforsvar avskar raketter som kom inn over luftrommet over hovedstaden Riyadh og byen Jizan ved grensen til Jemen.

Minst to sivile ble skadd av vrakbiter som falt ned fra himmelen i Riyadh, opplyser en talsmann for myndighetene i landet. Det var minst tre kraftige smell som rystet hovedstaden da myndighetene hadde beordret et 15 langt portforbud på grunn av koronautbruddet.

Det er ikke kjent hvem som har avfyrt rakettene, men myndighetene i Saudi-Arabia legger skylden på Houthi-opprørerne i Jemen. De har flere ganger sendt missiler, raketter og droner mot Riyadh og andre byer i Saudi-Arabia.

En militærkoalisjon ledet av Saudi-Arabia har i over fem år drevet en krig mot Houthiene i Jemen. Over 100.000 mennesker har blitt drept mens anslagsvis 4 millioner er tvunget på flukt.

Angrepet skjedde til tross for at alle partene i den pågående konflikten i forrige uke ga sin tilslutning til en appell fra FNs generalsekretær António Guterres for en umiddelbar våpenhvile over hele verden på grunn av det pågående virusutbruddet.