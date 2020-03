annonse

Amerikanske helsemyndighetene bekrefter for første gang at et spedbarn skal ha dødd som følge av koronavirus.

Det er helsemyndigheten i delstaten Illinois som lørdag opplyser at en baby i Chicago har dødd i forbindelse med koronautbruddet, melder CNN.

– Det har aldri tidligere vært registrert dødsfall som følge av covid-19 hos et spedbarn. En full undersøkelse er satt i gang for å avdekke dødsårsaken, sier helsedirektør Ngozi Ezike i Illinois. Hun ber folk å gjøre alt de kan for å forhindre spredning av viruset.

Det er tidligere bare rapportert om ett tilfelle hvor et barn under ett år har dødd som følge av viruset. Dette var i Kina og barnet hadde en underliggende sykdom.